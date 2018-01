Politik Schnaittenbach

29.01.2018

Eine Agenda-Liste für 2018 erstellte die SPD-Fraktion im Schnaittenbacher Stadtrat. Bei der Sitzung forcierte sie erneut den Antrag auf einen Weg in der Ehenbachaue, zog aber auch Bilanz über das vergangene Jahr.

Ein Augenmerk liegt auf der Errichtung eines Wohnmobilstellplatzes auf dem stadteigenen Gelände oberhalb von Sitzambuch sowie die Planung einer Außensportanlage bei der Schule südlich des Ehenbachs. Einen Sachstandsbericht im Stadtrat, wie es mit der Sanierung des Brunnens III bei Neuersdorf aussieht, forderte Reinhold Strobl. "Bereits 2016 ist die wasserrechtliche Erlaubnis des Brunnens I in Schnaittenbach abgelaufen. Eine weitere Entnahme wird zwar vom Wasserwirtschaftsamt geduldet, es besteht aber kein rechtlicher Schutz im Falle eines Ausfalls dieses Brunnens", erklärte er.Damit hängt nach seinen Aussagen auch die vom Straßenbauamt geplante Teerung der Gemeindeverbindungsstraße nach Holzhammer zusammen, die erst in Angriff genommen wird, wenn die Stadt die Trinkwasserleitung von Neuersdorf nach Schnaittenbach verlegt.Breiten Raum nahm die Diskussion über den Weg in der Ehenbachaue ein, den die SPD bereits vor zehn Jahren beantragt hat. Auch im integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept genießt diese Verbindung zwischen Bürgerwald/Schule und Stadtmitte/Kräutergarten Priorität, sie würde mit 70 000 Euro gefördert. Nach Meinung der SPD soll die Verbindung direkt in der Talaue verlaufen, wo lediglich mit zwei Grundstückseigentümern Übereinkunft durch Tausch, Pacht oder Kauf erzielt werden müsse. Uwe Bergmann forderte einen Ausbau lediglich für Radfahrer und Fußgänger.Die Entwicklungsmöglichkeiten für weitere Gewerbeflächen in und um Schnaittenbach sollten ausgelotet werden. Allerdings dürfe es keinen unnötigen Flächenfraß geben, sagte Uwe Bergmann. Ein interkommunaler Zusammenschluss von Städten und Gemeinden am Autobahnkreuz A 6/A 93 könne hier hilfreich sein. Die Attraktivität des Naturerlebnisbads zu steigern liegt Gerald Dagner am Herzen. Er schlug die Errichtung eines Freiland-Schach- oder eines Mensch-ärgere-Dich-nicht-Spiels vor. Auch eine Boccia-Bahn brachte Dagner bei der Sitzung ins Gespräch.