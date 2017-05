Politik Schnaittenbach

31.05.2017

31.05.2017

Rückblende, Standort-Bestimmung und Ausblick auf die nächsten beiden Jahre der Amtsperiode - diese Themen prägten die konstituierende Sitzung des 23-köpfigen Schnaittenbacher SPD-Vorstands.

(ads) "Wir sind für die Bürger da und packen bei den verschiedensten Themen an - politisch, gesellschaftlich und aktuell", versprach der stellvertretende Vorsitzende Daniel Hutzler bei der Sitzung im Gasthaus Saller für die nächste Amtsperiode.Hutzler würdigte die Bereitschaft der Vorstandsmitglieder, Verantwortung zu übernehmen. "Von Politikverdrossenheit und Passivität ist bei der SPD nichts zu spüren, was das ehrenamtliche Engagement einer Vielzahl von Genossen für das Schnaittenbacher Vereinsleben zeigt", betonte der Vize-Ortsvorsitzende. Bei Ortsterminen will man nach seinen Aussagen weiterhin bei den Bürgern präsent sein und Informationen und Vorschläge aufnehmen. So habe man beispielsweise in der vergangenen Wahlperiode einen Metallverarbeitungsbetrieb oder das renovierte Kriegerdenkmal in Holzhammer besucht. Er erinnerte an zurückliegenden Aktionen wie die erstmalige Kombination von Fahrradbasar und Kinderflohmarkt samt Kaffee- und Kuchentheke der AsF. Wegen des guten Zuspruchs versprach Hutzler: "Fortsetzung folgt." Die Jusos mit ihrer neuen Vorsitzenden Sarah Dobmeier hätten allen drei Kindergärten im Gemeindegebiet einen Informationsbesuch abgestattet.SPD-Kreisvorsitzender Uwe Bergmann hob den starken Besuch der Schnaittenbacher Genossen bei der Veranstaltung mit der neuen Landesvorsitzenden Natascha Kohnen in Freudenberg hervor. Diese habe gezeigt, dass sie mobilisieren, motivieren und für die Bayern-SPD neue Sympathien gewinnen könne.Als Beispiele, dass die Fraktion bei Ortsterminen aktuelle Themen aufgreift, nannte deren Sprecher Georg Dobmeier die Erschließung des Baugebiets Ostfeld I, den Radwegbau in Holzhammer und die städtischen Solaranlagen. Der stellvertretende Bürgermeister Uwe Bergmann erläuterte die Haltung der SPD-Fraktion zum kürzlich verabschiedeten 13-Millionen-Euro-Haushalt 2017. Die Fraktion habe den Etat einstimmig mitgetragen, da die Eckdaten alle schlüssig erschienen.Bergmann bedauerte, dass sich die Gewerbesteuer nicht der konjunkturellen Lage entsprechend entwickle. Seit längerer Zeit stagniere sie mehr oder weniger im Gegensatz zum Einkommensteueranteil, der sich in den vergangenen fünf Jahren um 30 Prozent erhöht habe. Er appellierte an die Stadtspitze, nicht nachzulassen, was die Ansiedlung von Gewerbebetrieben betreffe, die auch Arbeitsplätze vor Ort schafften. "Eventuell sollten wir uns sogar zeitnah über alternative Gewerbeflächen Gedanken machen", meinte Bergmann. Die Verschuldung bewege sich zwar tendenziell nach unten, doch liege Schnaittenbach mit 2000 Euro pro Kopf im oberen Drittel des Landkreises.Daniel Hutzler informierte über Termine: Behinderten-Buchbergfest am Samstag, 8. Juli; Hollerküchelbacken der AsF am Sonntag, 16. Juli, im Seniorenheim; großes Kinderfest mit Entenrennen am Samstag, 22. Juli, im Schulhof; Fahrt in die Bavaria-Filmstudios nach München als Ferienaktion der Jusos am Samstag, 12. August; Sommerfest am Montag, 14. August im Gasthaus Saller; Tagesausflug nach Kulmbach am Sonntag, 10. September.