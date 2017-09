Politik Schnaittenbach

19.09.2017

In den nächsten 10 bis 20 Jahren will Schnaittenbach mit einem städtebaulichen Konzept eine wichtige Grundlage für die weitere Entwicklung in allen wichtigen Bereichen schaffen. In seiner ersten Sitzung nach den Ferien behandelte der Stadtrat ein für die Bürger bedeutungsvolles Thema.

Bürger mit einbezogen

Oberziele formuliert

Mit einem solchen Entwicklungskonzept bietet sich laut Bürgermeister Josef Reindl in der kommenden Dekade eine große Chance, der Stadt im Zentrum, aber auch den Außenbereichen mehr Attraktivität zu verleihen, sie als Wohn- und auch als Tourismusstandort auszubauen und zukunftsfähig zu machen.Das könnte in der Tat Realität werden, der Stadtrat zieht da mit klarer Mehrheit mit: Das Gremium das städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK) "Stadtumbau West" sowie dessen Aufnahme in ein Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramm. Vorbereitende Arbeiten wurden bereits geleistet, eine Dokumentationen, Darstellungen des Rahmenplans oder Bürgerbeteiligung hat es schon gegeben. Nun obliegt es dem Bürgermeister, der Verwaltung und dem Stadtrat, die Schnaittenbacher über diese Pläne und deren Bedeutung zu informieren und so dem Konzept Leben einzuhauchen.Zwingend erforderlich war es in diesem Zusammenhang auch, neben dem ISEK-Beschluss eine Sanierungssatzung für den Ortskern Schnaittenbachs zu erlassen, denn noch lägen, so ließ der Bürgermeister wissen, "städtebauliche Missstände" vor, die in der Zukunft Sanierungsmaßnahmen notwendig machten.Professor Kurt Brey und Diplom-Ingenieur (FH) Siegfried Lösch, die für die Erstellung des städtebaulichen Entwicklungskonzeptes verantwortlich zeichnen, erläuterten den Erarbeitungsprozess. Sie hatten im vergangenen Jahr schon die Bürger an den Planungen beteiligt, die Ergebnisse flossen in die Präsentation ein. Das muss sein, wenn eine Aufnahme in das Bund-Länder-Städtebauförderungs-Programm, Teil 3, Stadtumbau West, so heißt das amtlich, erfolgen soll.Oberziele mussten erarbeitet, ein Entwicklungsbedarf festgestellt werden. Inzwischen ist auch die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange erfolgt: 39 Fachstellen wurden angeschrieben, 12 hatten keine Einwände, 12 äußerten Anregungen, die samt und sonders im Stadtrat behandelt wurden.60 Minuten lang legten Brey und Lösch bei der Sitzung des Stadtparlaments ihre Ergebnisse in Wort und Bild dar. Im Kern benannten die Fachleute für die Stadt Schnaittenbach folgende Oberziele, um an den Fördertopf zu kommen:Verbesserung der Wohn- und Arbeitsverhältnisse, der Umweltbedingungen, Anpassung der Siedlungsstruktur, städtebauliche Umorientierung zur Innenentwicklung für die Wohn- und Daseinsversorgung, Erhalten und Sichern von Gebäuden mit baukultureller Bedeutung durch Instandsetzung und Modernisierung, Verbesserung des Wohn- und Versorgungsumfelds, Lärmreduzierung, Aufenthaltsqualität in der Ortsmitte, öffentliche Grünflächen, Ergänzung und Verbesserung der Fuß- und Radwege, Infrastruktur, Grundversorgung, Barrierearmut, Rekultivierung der Abbaugebiete Kaolinsand.