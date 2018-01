Politik Schnaittenbach

23.01.2018

Aufgeschoben, aber noch nicht aufgehoben: Der Schnaittenbacher Stadtrat zeigt sich nicht grundsätzlich abgeneigt, für die Jugendlichen eine Mini-Halfpipe anzulegen. Aus haushalterischen Gründen ist das Gremium jedoch derzeit (noch) nicht bereit für ein Placet.

Perfekte Ergänzung

Zuwendung genehmigt

Der Jugendbeauftragte Marcus Eichermüller hatte bereits im Oktober schriftlich an die Stadt sowie im November in einer Sitzung des Bauausschusses den Wunsch von Jugendlichen nach einer Mini-Halfpipe bekannt gemacht. Als möglichen Standort brachte er den Funcourt der Stadt ins Spiel. Nachdem sich der Finanzausschuss im November mit dieser Thematik befasst hatte, war es jetzt am Stadtrat, darüber zu befinden.Die Anschaffungskosten für eine Mini-Halfpipe - Länge: rund 10,60 Meter, Breite: 3,75 Meter, Höhe: 1,70 Meter - wurden inklusive Zubehör auf rund 20 000 Euro beziffert. Der Bauausschuss hatte im Vorfeld bei einem Ortstermin den möglichen Standort bereits besichtigt. Den südlichen Teil der Areals hielt er als durchaus für eine solche Mini-Halfpipe geeignet.Marcus Eichermüller machte bei der Stadtratssitzung nochmals seine Auffassung klar: "So eine Halfpipe könnte ein wichtiger Beitrag zur Freizeitgestaltung der Kinder- und Jugendlichen sein." In Schnaittenbach gebe es für die Jugendlichen nur den Funcourt als Spielplatz, die Mini-Halfpipe könnte eine perfekte Ergänzung sein. Das sei auch die Meinung der Jugendlichen, die ihm wertvolle Hinweise gegeben hätten. Lobend sprach sich Eichermüller über Bürgermeister und Verwaltung aus, die die Idee sofort aufgenommen und sich gekümmert hätten.Bürgermeister Josef Reindl wies darauf hin, dass die Anschaffung einer Mini-Halfpipe eine freiwillige Leistung der Stadt darstelle. Diese könnte sich im Fall der Bewilligung möglicherweise negativ auf die der Stadt vom Freistaat Bayern für 2018 gewährte Haushaltsstabilisierungshilfe in Höhe von 500 000 Euro auswirken.Der Bürgermeister schlug deshalb vor, den Antrag auf Anschaffung einer Mini-Halfpipe nicht abzulehnen, sondern dem Gremium zu einem deutlich späteren Zeitpunkt erneut zur Beschlussfassung vorzulegen. Marcus Eichermüller war damit einverstanden und warb eindringlich dafür, den Antrag im Namen der Jugendlichen dann nicht abzulehnen.Der Stadtrat beauftragte die Breitbandberatung Bayern GmbH aus Neumarkt mit 12:3 Stimmen mit der Erstellung einer Bit-Raten-Analyse und eines Masterplans für das Gemeindegebiet von Schnaittenbach. Das beschloss der Stadtrat nach längerer Diskussion über die Sinnhaftigkeit solcher Maßnahmen. Die Kosten wurden gemäß einem Angebot der Firma auf insgesamt 49 351 Euro beziffert, wovon auf die Bit-Raten-Analyse 26 589 Euro entfallen, auf die Erstellung des Masterplans 22 761 Euro.Josef Reindl erklärte dazu, dass im vergangenen September der Zuwendungsbescheid zur Unterstützung des Breitbandausbaues bei der Stadt eingegangen sei. Demnach wird Schnaittenbach für die Inanspruchnahme von externen Planungs- oder Beratungsleistungen eine nicht rückzahlbare Zuwendung bis zu 50 000 Euro gewährt. Die Stadtverwaltung hat drei Büros zur Abgabe eines Angebotes aufgefordert, allein die Breitbandberatung Bayern war dem nachgekommen.