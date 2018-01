Politik Schnaittenbach

Eng geht es zu auf den Straßen zwischen Schnaittenbach und Kemnath am Buchberg. Die SPD-Kreistagsfraktion fordert jetzt den Ausbau der AS 19 und der AS 26.

Schnaittenbach. (sor) Als vor einigen Wochen wegen einer Baustelle eine Umleitung der B 14 zwischen Schnaittenbach und Wernberg eingerichtet worden sei, habe sich wieder einmal herausgestellt, dass die derzeitige Ausbaubreite der beiden Kreisstraßen nicht ausreiche, stellte SPD-Landtagsabgeordneter Reinhold Strobl bei einem Ortstermin fest. So habe dort erst vor kurzem ein Omnibus auf das Bankett ausweichen müssen und sei dort umgekippt."Bisher sind beim Landkreis keine Planungen für einen Ausbau vorgesehen und erst recht keine Finanzmittel eingeplant", bedauert der Abgeordnete. Derzeit betrage die Ausbaubreite von Schnaittenbach über Demenricht bis Sitzambuch fünf Meter und ab Sitzambuch bis Kemnath sechs Meter, so Uwe Bergmann.Winfried Franz, der Vorsitzende der SPD-Kreistagsfraktion, wird deshalb nun im Kreistag einen Antrag einbringen, der die Aufnahme dieser beiden Straßen in den Investitionsplan des Landkreises beinhaltet, mit dem Ziel, entsprechende Maßnahmen für einen Ausbau vorzusehenDie beiden Kreisstraßen stellen laut Kreis-SPD die Hauptverbindung zwischen Schnaittenbach und den Ortsteilen Demenricht, Sitzambuch und Kemnath a.B. dar. Auch bei normalem Verkehr bedürfe es im Begegnungsverkehr einer großen Konzentration der Fahrzeugführer. Ab Schnaittenbach existiere entlang der AS 19 ein Fußgängerweg, der aber dann auf einen Feldweg einmünde. Bei einem Ausbau sollte nach dem Willen der SPD-Fraktion auch ein entsprechender Fuß- und Radweg mit geplant werden. Das gehöre jetzt zum Standard, war man sich einig.