Politik Schnaittenbach

07.12.2017

Auf geballte Frauenpower traf der SPD-Ortsverein bei der Besichtigung der Firma Schallmo Unfallinstandsetzung und Lackierung im Schnaittenbacher Gewerbegebiet Am Scherhübel. Anneliese Schallmo leitet das Unternehmen gemeinsam mit Tochter Iris.

In der Werkshalle von Schallmo betonte Kreisvorsitzender und 2. Bürgermeister Uwe Bergmann, dass Betriebsbesuche eine gute Gelegenheit böten, um zu erfahren, "wo den Mittelstand der Schuh drückt". Die Genossen gratulierten den Schallmos zum 20-Jährigen im Gewerbegebiet, denn 1997 war der Betrieb einer der Ersten, der sich im Areal Am Scherhübel niederließ. Aufgrund der guten Lage mit Autobahnanbindung sind dort fast alle Parzellen belegt. Für Bergmann ist diese große Nachfrage ein Indiz für den Trend "raus aus den Metropolregionen, hinaus aufs Land". Seiner Meinung nach ist es Aufgabe der Stadt, eine Perspektive für die Entwicklung der Gewerbeflächen aufzuzeigen."Wir arbeiten als Netzwerker und pflegen engsten Kontakt mit anderen Unternehmen in der Region", erklärte Anneliese Schallmo.