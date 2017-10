Politik Schnaittenbach

Mehr als zwei Stunden lang hat der Schnaittenbacher Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung über ein Thema diskutiert: Es ging um das Nachfolgekonzept 2017, das die Amberger Kaolinwerke (AKW) betrifft. Die Kommune befürchtet, dass ein Berg zur Zwischenlagerung das Ortsbild "massiv stören" könnte.

Hintergrund Hubert Posset (AKW) zeigt bei der Sitzung eine Übersicht der Genehmigung des Abbaus und des Nachfolgenutzungskonzeptes: Der sogenannte "Werksockel" (Altwerk) und das Ostfeld II Schnaittenbach wurden mit obligatorischen Rahmenbetriebsplänen genehmigt, sagte Posset. Die bergbaulichen Tätigkeiten seien mit Hauptbetriebsplänen in regelmäßigen Abständen durch das Bergamt zugelassen. "Zur Nachfolgenutzung wurde 2001 ein Konzept erarbeitet." Dieses sei mit einem fakultativen Rahmenbetriebsplan genehmigt und werde in fünf Jahresabständen, letztmals im September 2017, angepasst.



Die Bergbaubetriebe seien zur Herstellung der Geländeoberflächen verpflichtet. Die Folgenutzung selbst unterliege nicht mehr der Verantwortung der Unternehmen. Über den laufenden Betrieb der Gewinnung, sagte Posset, dass im Westfeld Schnaittenbach 2014/15 ein modernes Sandwerk errichtet worden sei.



"Mit dem Produktionsbeginn ist ein optimiertes Abbaukonzept des Tagebaus entwickelt worden, das die Laufzeit bis zu 15 Jahre verlängert." Das Ostfeld I sei verfüllt, hieß es. Weitere Abschlussbetriebspläne seien nicht geplant. Im Ostfeld II werde der Tagebau weiter aufgefahren. Dadurch entstehen höhere Abraummengen, die derzeit nordwestlich zwischengelagert werden. Die AKW seien bestrebt, Aufschüttungen auf das unbedingt Notwendige zu begrenzen. Konkrete Angaben zu Laufzeiten, wie sie der Stadtrat wohl gerne gehört hätte, könnten unter anderem wegen Marktschwankungen nur in kurzen Zeitabständen beschrieben werden. (e)

Es ist ein Thema, das seit 200 Jahren sowohl Hirschau als auch Schnaittenbach maßgeblich tangiert. Daher hatte Schnaittenbachs Bürgermeister Josef Reindl mit Hubert Posset, Bernhard Neudecker und Ralf Jeffraim AKW-Firmenvertreter und mit Direktor Norbert Weiß vom Bergamt Nordbayern einen kompetente Gesprächspartner ins Rathaus eingeladen. Von Bedeutung für den Stadtrat war das Nachfolgekonzept des Werks, insbesondere die geplante Zwischenlagerung von Abraummaterial sowie die Einstellung des Abschluss-Betriebsplans Ostfeld I Teil C.Experte Weiß informierte generell über das Bergrecht, das sich deutlich vom "normalen Recht" unterscheide: Er machte klar, dass für den Abbau von Rohstoffen mehrere verschiedene Genehmigungen nötig seien: für die Errichtung, für den Abbau (Hauptbetriebsplan) und zur Einstellung des Betriebs (Abschlussbetriebsplan). Dieser habe zum Ziel, die Bergaufsicht zu beenden und den Betrieb zurückzuführen. Nach Umstrukturierungen in der Bergverwaltung habe man sich 1995 erstmals damit befasst, wie das (AKW-)Gelände nach dem Abbau einmal genutzt werden sollte. Ein Konzept zur Wiedernutzbarmachung des Geländes (Rekultivierungskonzept) nach dem Abbau sei von den Firmen AKW und Dorfner für das Planfeststellungsverfahren gefordert.Es wurde versucht, erläuterte Norbert Weiß, die von den Behörden vorgetragenen Wünsche zu berücksichtigen. Die letztliche Gestaltung der Rekultivierung sei weit in die Zukunft orientiert. "Da hier von einem Zeitraum von 80 bis 100 Jahren auszugehen ist, gibt es alle fünf Jahre einen fortgeschrittenen Bericht", erklärte Weiß.Bürgermeister Reindl monierte, dass es entgegen ursprünglicher Planungen keinen Abschlussbetriebsplan für das Ostfeld I Teil B und C gebe. Er wollte auch wissen, ob die Zwischenablagerungen im Ostfeld II in dieser Höhe überhaupt zulässig seien. Diese treten auf, erklärte Weiß, "weil gegenüber den Planungen deutlich mehr Abraum anfällt und die Firma zum Abbau mehr in die Tiefe gehen muss".CSU-Stadtrat Markus Nagler befürchtete, dass das Landschaftsbild durch die Zwischenablagerungen massiv gestört werde. Seinen Informationen zufolge seien Aufschüttungen am Fuße des Buchberg mit einer Höhe von rund 40 Metern geplant. "Ich glaube, es gibt einen geeigneteren Platz." Er stellte eine Rückverfüllung des Materials in den Vordergrund.Hubert Posset legte indes dar, dass es schon immer das Bestreben der AKW gewesen sei, dort abzulagern, wo es für den Abbau nicht hinderlich sei. "Den AKW ist bewusst, dass der Hügel zu sehen ist. Wir sind bemüht, die Flanken so auszubereiten, dass sich durch die Bepflanzung sogar eine Verschönerung des Landschaftsbildes ergibt." Der Fraktionsvorsitzende der SPD, Georg Dobmeier, merkte zur beabsichtigten Aufschüttung an, dass es hierzu keinen genehmigten Betriebsplan gebe. "Die Flächen sind bereits als Ausgleichsflächen verplant." Die Stadt werde bei wesentlichen Änderungen beteiligt, die Aufschüttung allein sei noch nicht als solche anzusehen, erklärte Bergamts-Direktor Weiß.Bürgermeister Reindl vertrat die Auffassung, dass bei einer derart ortsbildprägenden Veränderung die Stadt unbedingt beteiligt werden müsse. Wie hoch die Abraumhalde aus Sicht des Bergamtes innerhalb des jetzt genehmigten Betriebsplans aufgeschüttet werden dürfe, wollte Stadtrat Manfred Schlosser (FWG) wissen. "Es gibt keine Höhenbeschränkung, wenn die Ablagerung am genehmigten Abbaufeld erfolgt", erklärte Weiß. Der Abbau habe wohl in 10 bis 15 Jahren seinen tiefsten Punkt erreicht. "Dann verlagert sich das Abbaugebiet in die Breite."Der stellvertretende Bürgermeister Uwe Bergmann (SPD) fragte nach, ob es nicht angebracht wäre, die Öffentlichkeit an den Ablagerungsplänen zu beteiligen. Dafür hatte Weiß Verständnis, er gab aber zugleich zu bedenken, dass bei einer Bürgerbeteiligung Alternativen für die Ablagerung vorhanden sein müssten - und die gebe es nicht. Liberius Gräßmann (CSU) führte aus, dass die Sorge des Stadtrates darin bestehe, dass Zwischenstände zum Endstand werden könnten.Das Vertrauen der Stadt in die Firma AKW sei wegen der Rücknahme des Abschlussbetriebsplans für die Fläche Ostfeld I C "ein Stück weit zerbrochen", kritisierte der stellvertretende Bürgermeister Schlosser.