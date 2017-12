Politik Schnaittenbach

Grundsätzlich gilt: Wer heiratet, der muss das in einem Standesamt tun. In Schnaittenbach gibt es auf vielfachen Wunsch hin nun eine Alternative.

Die Entscheidung, welcher Ort außerhalb des Standesamts für Eheschließungen genutzt werden darf, stellt in der Amtssprache eine Widmung im Sinne eines "personenstandsrechtlichen Organisationsaktes" dar. In Schnaittenbach fanden bis dato Trauungen im Sitzungssaal des Rathauses statt, 21 Paare waren es in diesem Jahr. Allerdings hatten Heiratswillige immer öfter der Wunsch geäußert, im Kulturstadl des Rathauses getraut zu werden.Der Stadtrat gab in seiner Sitzung diesem Ansinnen nach. Ab dem 1. Januar ist der Kulturstadl Schnaittenbach als Eheschließungsort gewidmet. Dafür ist im Vergleich zum Sitzungssaal, wo dieser Akt gratis ist, ein erheblicher Mehraufwand erforderlich, etwa für Bestuhlung, Transport des Standesamt-Inventars, Heizung oder Reinigung. Deshalb wird eine Nutzungsgebühr in Höhe von 70 Euro erhoben, die zu den üblichen Trauungskosten hinzukommen. Der Stadtrat stimmte dem zu.Das Geschirrmobil der Stadt Schnaittenbach gibt es seit 25 Jahren. Dessen Inhalt, in erster Linien Teller und Tassen, ist mittlerweile sehr zusammengewürfelt. Die Rückgabe des Mobils bedeutet für die Mitarbeitern des städtischen Bauhofs einen großen Zeitaufwand, weil sie zum Beispiel die Vollständigkeit prüfen müssen. Ein einheitliches Geschirr würde das vereinfachen, so könnte der Inhalt durch Wiegen der Transportkisten ermittelt werden.Wie Bürgermeister Josef Reindl informierte, ist das Geschirrmobil derzeit nicht komplett bestückt, müssen Teile erneuert werden. Eine komplett neue Geschirrausstattung würde einige Vorteile bringen. Fehlendes oder nicht dazugehöriges Geschirr könnte dem letzten Benutzer, in der Regel einem Verein, in Rechnung gestellt, die nicht so gern gesehenen Kaffeunter- und -obertassen durch Kaffeebecher ersetzt werden. Der Stadtrat sprach sich für die Neuanschaffung von Geschirr aus, die Kosten dafür dürften sich zwischen 2500 und 3000 Euro bewegen.