Politik Schnaittenbach

29.04.2018

30

0 29.04.201830

Der Gedanke hat Charme: ein Wohnmobil-Stellplatz in Sitzambuch. Damit haben sich die SPD/FWG/CWU-Stadträte eingehend beschäftigt und bereits im vergangenen Jahr einen entsprechenden Antrag bei der Stadt gestellt.

Zielsetzung der Eingabe: In Sitzambuch könnte ein sozusagen städtischer Stellplatz errichtet werden. Der würde wohl auch angenommen und wäre geeignet, den Fremdenverkehr anzukurbeln, weil landschaftlich besonders reizvoll gelegen. Auch die Kosten wären überschaubar, denken die Antragsteller.Die Verwaltung hatte deshalb zur Stadtratssitzung den erfahrenen Stellplatzbeauftragten für Bayern Ost, Werner Horscheld, eingeladen. Das Fazit seines Referats: "Die Investition in Sitzambuch wird sich wohl für meine Begriffe nicht rechnen." Damit nahm er den Antragstellern etwas den Wind aus den Segeln. Denn die hatten nicht mit so vielen Aspekten gerechnet, die auf dem Weg zur Umsetzung der Maßnahme zu berücksichtigen sind. Und wohl auch nicht mit den unterschiedlichen Charakteren, Alter und Vorlieben der Wohnmobil-Liebhaber.Mit einem aber könnte Sitzambuch laut dem Experten wuchern, der herrlichen Fernsicht. "Der einsame Platz ist wohl nur für solche geeignet, die nichts anderes als Ruhe wollen", sagte Horscheld, und das sei die Minderheit. "Neben Fernsicht ist dort nichts", bekundete Horscheld. Doch die allermeisten Camper wollten daneben etwas erleben, einkaufen, baden, besichtigen oder Essen gehen, wobei völlig verschiedenartige Mobile zum Einsatz kämen in der Kernzeit von etwa März bis Oktober. Und sie reisten quasi durch.Eine Fülle von Voraussetzungen wären also zu erfüllen: Stellplätze mit verschiedenen Kategorien von einfach bis gehoben, Strom und Wasser, die Entfernung der Toilettenentfernung sei zu berücksichtigen, ebenso behördliche Genehmigungen oder die Vermarktung. Wobei es sich noch gar nicht absehen lasse, wie viel Geld im Schnitt für so einen Stellplatz bereitzustellen wäre. Der Platz sei in den 80er-Jahren als Parkplatz für den Skilift gebaut worden - "und so liegt er da", ließ Rudolf Bergmann (SPD) wissen.Jetzt war guter Rat teuer: Soll das Vorhaben weitergeplant werden, oder wird von einer Erschließung abgesehen? Im Moment sieht es aufgrund der hohen Vorgaben eher danach aus, als sollte von dem Projekt abgesehen werden, denn es hat sich eine durchaus andere interessante Variante angeboten. Wie wäre es mit einigen Wohnmobil-Stellplätzen in der Umgebung des Naturbades/Campingplatzes? Dem Gedanken könnte man durchaus nähertreten, lautete der Tenor. Jetzt soll zunächst einmal in Bezug auf Zuschüsse "zur Verbesserung des Fremdenverkehrs" ein entsprechender Antrag bei der Regierung gestellt werden.Der Stadtrat kam überein, mit dem Bauausschuss Wohnmobil-Stellplätze in Amberg und Auerbach zu besichtigen, um überhaupt eine reale Vorstellung zu haben. Dann sieht man weiter. Heuer jedenfalls wird es nichts mehr, wenn überhaupt.