Sport Schnaittenbach

06.07.2017

Das Wochenende im Sportzentrum am Forst in Schnaittenbach steht wieder ganz im Zeichen des 16. Bernd-Treutel- Gedächtnisturnieres - 34 Junioren-Mannschaften spielen Fußball.

Die neue Jugendleitung mit Franz Schumann/Jürgen Weber und ihrem Team haben dieses Turnier erneut zur Erinnerung an die großen Verdienste von Bernd Treutel für den TuS Schnaittenbach organisiert - Treutel war 16 Jahre lang TuS-Vorsitzender und Hauptinitiator des heutigen Sportzentrums am Forst. Zum Auftakt am Samstag, 8. Juli, ab 9.30 Uhr zeigen sechs Teams der F2-Junioren (Jahrgang 2009 und jünger) ihr Können am Ball. Im Anschluss spielen acht E-Junioren-Mannschaften (Jahrgang 2006 und jünger) ab 12.30 Uhr ihren Bernd-Treutel-Sieger 2017 aus. Anschließend ab ca. 16 Uhr stehen der "1. Schnoittnbecka Fünfkampf" und weitere Aktionen mit Freizeitteams aus der Großgemeinde Schnaittenbach anlässlich des 90-jährigen Bestehens des TuS Schnaittenbach an.Den Sonntag, 9. Juli, eröffnen zwölf Teams der G-Junioren (fünf bis sieben Jahre). Um 9.30 Uhr wird das Turnier der G2-Junioren (Jahrgang 2011 und jünger) integriert in das G1-Turnier (Jahrgang 2010 und jünger) und endet mit der Siegerehrung gegen 12 Uhr.Ab 13 Uhr stehen sich dann 8 F1-Teams (Jahrgang 2008 und jünger) gegenüber und wollen den zahlreichen Zuschauern demonstrieren, was sie schon alles am Ball können. Die Siegerehrung und Verabschiedung der Teilnehmer folgt gegen 15.30 Uhr.