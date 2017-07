Sport Schnaittenbach

13.07.2017

8

0 13.07.2017

Die Fußballjugend des TuS Schnaittenbach richtete nun bereits zum 16. Mal ihr Bernd-Treutel-Gedächtnis-Turnier im Sportzentrum am Forst aus. Mit insgesamt 33 Mannschaften war wieder mächtig was geboten bei schönstem Wetter.

Den Start machte die F2-Jugend am Samstagvormittag. Am Ende holte sich der FSV Gärbershof überzeugend durch ein 4:1 über die Amberger Germanen den ersten Platz. Auf den Plätzen folgten die SG Illschwang/Schwend/Kastl vor der SG Wernberg, dem FC Schwandorf und das junge Schnaittenbacher Heimteam.Am Nachmittag stand das Turnier der E-Junioren an. Die knappen Vorrundenergebnisse spiegelten ein sehr ausgeglichenes Teilnehmerfeld wieder. Den Turniersieg holte sich die SpVgg Schirmitz durch ein 2:0 über den FC Schwandorf. Mit einem 3:2 gegen den FC Edelsfeld sprang der ASV Au (Bad Feilnbach) aufs "Stockerl".In der Partie um Platz fünf unterlag Schnaittenbach um das Trainerduo Markus Perlinger und Werner Schlagenhaufer 1:2 gegen die DJK Ursensollen. TuS/WE Hirschau behielt im Ortsderby mit der DJK Ehenfeld mit 3:1 die Oberhand und landete auf Rang sieben.Der Sonntagmorgen gehörten den jüngsten Kickern - ein G2-Turnier (vier Mannschaften) integriert in das G1-Turnier (sieben Mannschaften) gab es zum ersten Male, also eine Herausforderung für die Turnierleitung. Im Turniermodus jeder gegen jeden holte sich der TuS Schnaittenbach bei der G2-Jugend (Jahrgang 2011 und jünger) den Turniersieg und das ohne Gegentor vor der SpVgg Schirmitz, dem SVTUSDJK Grafenwöhr und FSV Gärbershof. Eigentlich gab es hier keine Verlierer sondern nur Sieger, denn zahlreiche Zuschauer und Fans verfolgten mit Begeisterung das Geschehen auf dem grünen Rasen. Für das G1-Finale qualifizierten sich nach den Vorrundenpartien Grafenwöhr und Gärbershof, der das Match für sich entschied.Das "kleine Finale" bestritten der TuS Schnaittenbach und die SG Gebenbach/Ursulapoppenricht, die TuS-Talente sicherten sich Platz drei. Die DJK Ursensollen und die DJK Ehenfeld lieferten sich eine ausgeglichene Partie um Rang fünf mit dem besseren Ende durch das goldene Tor der Ursensollner Talente. Die SpVgg Schirmitz wurde Siebter, da ein Team kurzfristig abgesagt hatte.Die F1-Junioren beendeten das 16. Bernd-Treutel-Turnier. Nach der Vorrunde in zwei Vierergruppen und einem Sieg im Finale ging Platz eins an den TuS/WE Hirschau vor dem FC Neukirchen - allerdings musste der Sieger per Siebenmeter-Schießen ermittelt werden.Die SpVgg Schirmitz besiegte das Schnaittenbacher Team und wurde Dritter. Die SG Wernberg schlug die DJK Ehenfeld und wurde Fünfter. Im Siebenmeter-Schießen holte sich der TSV Tännesberg den siebten Platz vor der SG Freihung/Kaltenbrunn. Die Tännesberger waren kurzfristig nach Absagen eingesprungen.