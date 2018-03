Sport Schnaittenbach

06.03.2018

Das Führungsteam der Fußballabteilung des TuS Schnaittenbach ist wieder komplett. Nach dem Rückzug von Frank Heindl wird Helmut Würsig bei der Jahreshauptversammlung einstimmig zum neuen Spartenleiter gewählt.

Vorstand Abteilungsleiter: Helmut Würsig Stellvertreter: Arthur Biller



Jugendleiter: Franz Schumann



Kassier: Manfred Dagner



Schriftführer: Bernhard Nittke und Werner Schertl



Kassenrevisoren: Franz Schumann und Heiner Schmer (sh)

Mit rund 40 Mitgliedern gut besucht war die Jahreshauptversammlung im TuS-Sportheim. 2. Abteilungsleiter Arthur Biller zog in seiner Rückschau auf das Sportjahr 2017 eine überaus positive Bilanz. Die Fußballer, die seit 90 Jahren in Schnaittenbach dem runden Leder nachjagen, "befinden sich sowohl in sportlicher als auch in gesellschaftlicher Hinsicht in der Erfolgsspur", sagte er.Die 1. Senioren-Mannschaft, betreut von Markus Schlagenhaufer und Sabrina Bornhold, steht in der Kreisklasse Ost trotz kleinem Spielerkader und geplagt von etlichen Verletzungen mit 45 Punkten an der Tabellenspitze. Garant hierfür ist laut Biller Spielertrainer Turan Bafra, der es versteht, die junge Mannschaft zu begeistern und mitzureißen. Höhepunkte 2017 waren die 90-Jahr-Feier des Vereins, der Preisschafkopf, die Schlagernacht im Vitusheim und die Teilnahme am städtischen Ferienprogramm. Arbeitseinsätze im und rund um das TuS-Sportzentrum am Forst standen an. 2018 soll der Grillplatz hergerichtet und behindertengerecht angelegt werden.Spielertrainer Turan Bafra lobte die Geschlossenheit und Kameradschaft der Seniorenspieler. Willensstärke und Motivation der jungen Truppe seien besonders hervorzuheben. Ziel für 2018 sei es, die Tabellenspitze zu verteidigen und den Aufstieg zu schaffen. Bafra lobte den TuS als großen Sportverein mit besten Voraussetzungen durch drei hervorragende Fußballspielfelder.In ihren Grußworten zollten Bürgermeister Josef Reindl und 2. Gesamt-TuS-Vorsitzende Kerstin Maunz den Fußballern Anerkennung für ihre sportlichen Leistungen sowohl bei den Senioren als auch im Schüler- und Jugendbereich. Über geordnete Finanzen - im vergangenen Jahr hielten sich Einnahmen und Ausgaben die Waage - berichtete Kassier Manfred Dagner.AH-Sprecher Manuel Silio informierte, dass sich die Alten Herren durch regelmäßiges Training in der Turnhalle und durch Hallen- und Kleinfeldturniere sportlich fit halten, an Punktspielen wegen der dünnen Spielerdecke jedoch nicht mehr teilnehmen.Dass die Fußballer ein besonderes Augenmerk auf den Nachwuchs legen, bewies der Bericht von Jugendleiter Franz Schumann. Bei der G-, F 2-, F 1-, E-, D-, C-, B- und A-Jugend sind derzeit insgesamt 71 Spieler aktiv. Die Zusammenarbeit in den Spielgemeinschaften mit den Vereinen aus Kemnath, Hirschau, Ehenfeld und Kohlberg "funktioniert einwandfrei und lässt momentan keine Wünsche offen". Schumann dankte dafür den Trainern und Betreuern für ihren Einsatz.Als Höhepunkte für dieses Jahr kündigte Jugendleiter Franz Schumann das Bernd-Treutel-Turnier mit dem Schnaittenbacher Fünfkampf am Samstag und Sonntag, 9. und 10. Juni, das Jugendzeltlager von Freitag bis Sonntag, 27. bis 29. Juli, in Kemnath am Buchberg und das Fußball-Camp des 1. FC Nürnberg von Montag bis Mittwoch, 27. bis 29. August, in Schnaittenbach an.Der neue Fußballer-Chef Helmut Würsig, ein ehemaliger langjähriger Torwart des TuS, bedankte sich bei seinem Vorgänger Frank Heindl für die geleistete Arbeit und bei den treuen TuS-Fans für ihre Unterstützung. Für die nächste Wahl kündigte er an, das Führungsteam mit einem 3. Abteilungsleiter zu verstärken.