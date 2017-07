Sport Schnaittenbach

20.07.2017

2

0 20.07.2017

Die Volleyballer haben den Sand schon lange für sich entdeckt. Die Fußballer ebenfalls. Doch auch Tennis gibt es in der Beach-Variante. Zum 14. Mal werden die bayerischen Meister in Schnaittenbach ausgespielt. Auf vier Feldern geht es am Samstag und Sonntag, 22./23. Juli, auf dem TuS-Gelände in sechs verschiedenen Wettbewerben um Spiel, Satz und Sieg. Am Start sind rund 90 Teilnehmer aus knapp 30 bayerischen Vereinen.

Der erste Aufschlag bei Herren und Damen erfolgt am Samstag um 9.30 Uhr, gegen 13 Uhr folgt die Mixed-Konkurrenz, die Endspiele sind ab 17.30 Uhr geplant, Siegerehrungen sind ab 19.30 Uhr. Am Sonntag sind ab 10 Uhr dann die Herren 40 und Damen 40 an der Reihe, um 13 Uhr starten die Mixed 40. Um 15 Uhr sind die Finals angesetzt, die Siegerehrungen um 17 Uhr.Bei den Damen sind Sandra Diller/Julia Donhauser (TC Kümmersbruck) an Nummer 1 gesetzt. Auf der Setzliste an Nummer 2 steht das niederbayerische Doppel Katrin Ahollinger/Simone Berger (TC Hengersberg). Bei den Herren sind Titelverteidiger und Seriensieger Uwe Kropf/Stefan Lehner (TC Arzberg) erneut dabei. Die Lokalmatadoren Günther Schatz/Hubert Schön (TuS Schnaittenbach), im vergangenen Jahr Dritter, gehen verletzungsbedingt nicht an den Start. Schön tritt mit einem anderen Partner an. Im Mixed tritt Titelverteidiger Stefan Lehner mit neuer Partnerin Katrin Ahollinger an. Favorit sind Anja Faltenbacher und Uwe Kropf (TC Arzberg). In der Klasse Damen 40 wollen die Überraschungssieger von 2016, Sabine Köditz/Andrea Zintl, ihren Titel verteidigen. Sowohl die Sieger von 2015, Sandra Diller/Maria Roith, als auch von 2014, Lisa Lang/Uschi Gietl-Wellert, haben ebenfalls gemeldet.Bei den Herren 40 ist Beach-Legende Claus Arnold (Maxhütte) heuer nicht dabei. Seine beiden bisherigen Doppelpartner, Michael Sander (TC Paulsdorf) und Frank Böhm (TC Maxhütte), starten diesmal gemeinsam. Ralph Meister (Sulzbach-Rosenberg) geht mit neuem Partner Thomas Sperber an Nummer 2 gesetzt ins Rennen. Beim Mixed 40 sind die 2016-Sieger Irene Koch (Paulsdorf) und Christian Scholzen (Conrad Hirschau) am Start.