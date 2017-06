Sport Schnaittenbach

Neben dem Bayernpokal in der Halle gibt es seit einigen Jahren auch den Bayernpokal im Beachvolleyball. Zum zweiten Mal nach 2015 bekommt Schnaittenbach den Zuschlag.

Terminiert wurde das größte bayerische Beachvolleyballturnier für Jugendliche auf Samstag/Sonntag, 24./25. Juni. In den Fokus der Sichtung des neuen Landestrainers Beach Dominic von Känel rücken dann die Talente der Mädchen und Jungen der Jahrgänge 2002 und jünger. Die sieben Regierungsbezirke des Freistaates entsenden mindestens je zwei Doppel zum Bayernpokal Beach. Gewinner ist der Bezirk mit der höchsten Punktzahl, Titelverteidiger ist Oberbayern. Der Bayernpokal Beach ist auch die erste echte Bewährungsprobe nicht nur für den Landestrainer, sondern auch für den Beachvolleyball-Koordinator Tom Gailer und den Sportwart Beach Wolfgang Besenböck. Beide haben im Volleyball einen sehr guten Namen, Besenböck spielte unter anderem für die Hallen-Nationalteams Österreichs und Deutschlands.Gespielt wird auf den vier Beachfeldern im Sportzentrum am Forst und den zwei Beachfeldern im nahe gelegenen Naturbad. Die Spieler treffen sich am Samstag, 24. Juni, um 9.30 Uhr, das Turnier beginnt dann um 10 Uhr. Am Sonntag, 25. Juni, ist Startschuss bereits um 9 Uhr, die Endspiele sind für 14 Uhr angesetzt.