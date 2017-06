Sport Schnaittenbach

22.06.2017

6

0 22.06.2017

Die Oberbayern sind Titelverteidiger. Und auch dieses Jahr wieder der große Favorit. Doch die anderen Bezirksauswahlen werden ihnen die Stirn bieten, besonders die Oberpfälzer.

Amberg. Der Bayerische Volleyball-Verband lädt seine Talente zum Bayernpokal Beach am Wochenende in die Oberpfalz ein. Dazu schicken die Bezirke ihre Auswahlmannschaften erneut auf die Beachanlage des TuS Schnaittenbach, wie schon im Jubiläumsjahr 2015. Der neue Landestrainer Beach, Dominic von Känel, kann somit die stärksten Nachwuchsbeacher des Jahrganges 2002 und jünger sichten.Die sieben Regierungsbezirke des Freistaates entsenden mindestens je zwei Doppel zum Bayernpokal. Gewinner ist der Bezirk mit der höchsten Punktzahl, Titelverteidiger und erster Anwärter ist auch 2017 der Bezirk Oberbayern. Das größte Beachvolleyballturnier Bayerns für Jugendliche ist auch die erste Bewährungsprobe für Beachvolleyball-Koordinator Tom Gailer und Sportwart Wolfgang Besenböck. Beginn ist am Samstag, 24. Juni, um 10 Uhr. Die Mannschaften spielen auf der Beachanlage des TuS Schnaittenbach und auf den beiden Feldern im Naturbad in Vierergruppen gegeneinander, ehe es am Sonntag, 25. Juni, ab 9 Uhr um die Platzierungen geht. Zudem gibt es eine Delegationswertung. Der Bezirk mit den insgesamt besten Platzierungen gewinnt den Bayernpokal Beach. Die Talente aus der Oberpfalz wurden von den Trainern Vinzenz Lehner (Mädchen) und Michael Brunner (Jungen) vorbereitet. Bei den Mädchen starten Lena Meier/Julia Polito (SV Hahnbach) als Team 1, Lotta Weiß/Samira Winkler (TB Weiden/TB/ASV Regenstauf) als Team 2 und Elena Kölbl/Veronika Pfeifer (VC Schwandorf/TB/ASV Regenstauf) als Team 3.Bei den Jungen sind Julian Zoll/Marco Nanka (VC Amberg/VC/TuS Hirschau) Team 1, Anton Liebschner/Christian Scherl (TB/ASV Regenstauf) Team 2 und Jonathan Helm/Alex Lomitzki (VC Amberg/VC/TuS Hirschau) Team 3.