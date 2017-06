Sport Schnaittenbach

26.06.2017

Beim Bayernpokal in Schnaittenbach dominieren wie erwartet die Nachwuchsspieler aus Oberbayern. Für Furore sorgt aber auch ein heimisches Duett. Und das gleich doppelt.

Finalsieg im Tiebreak

Fünf in der Bayernauswahl

Im Vorfeld hatte das Organisations-Team des TuS Schnaittenbach um Abteilungsleiter Günter Dobmeier für perfekte Bedingungen für die Jugendlichen gesorgt, zudem herrschte an beiden Tagen ideales Beachwetter.16 Auswahlteams traten bei den Jungen des Jahrganges 2002 und jünger an. Der Titel ging an den Bezirk Oberbayern, der mit Yannick Bache/Niklas Brandt vom MTV München und Dominik Langbein/Patrick Rupprecht vom ASV Dachau beide Finalteilnehmer stellte.Zahlreiche Zuschauer sahen ein sehr ausgeglichenes Endspiel, das erst im Tiebreak entschieden wurde. Den Verlust von Durchgang eins (19:21) egalisierten die Dachauer mit 21:17. Kleinigkeiten wie Fehlaufschläge entschieden dann den Tiebreak zugunsten der MTV-Talente mit 15:12. Ein starker dritter Platz gelang Marco Nanka/Julian Zoll (VC Hirschau/VC Amberg) für den Bezirk Oberpfalz.Sie besiegten im kleinen Finale Lukas Broghammer/Virtus Raßhofer (TSV Grafing/TSV Niederviehbach) mit 21:18 und 21:11. Anton Liebschner/Christian Scherl vom TB/ASV Regenstauf holten sich Rang 9 und die jüngsten Oberpfälzer, Jonathan Helm/Alexander Lomitzki (VC Hirschau), landeten auf Rang 15.Auch bei den Mädchen ging der Titel an Oberbayern. Paula Hummel/Emma Sambale (SV Lohhof/TuS Holzkirchen) besiegten Lotta Weiß/Samira Winkler (TB Weiden/TB/ASV Regenstauf) im Endspiel mit 21:11 und 21:12, trotz der Niederlage ein toller Erfolg für die Oberpfälzerinnen. Im Spiel um Platz drei behielten Carinna Drath/Hannah Küchenhoff (MTV Rosenheim/TSV Unterhaching) gegen das schwäbische Duo Nelly Hatzenbühler/Chiara Lukes (SV Mauerstetten) ebenfalls in zwei Durchgängen mit 21:11 und 21:16 die Oberhand. Sehr zufrieden waren auch Lisa Großmann/Louisa Tilgen (VC Amberg/SV Hahnbach) mit ihrem 7. Platz, Lena Meier/Julia Polito(SV Hahnbach) beendeten den Bayernpokal auf Platz 10, knapp vor Elena Kölbl/Veronika Pfeiffer (TB/ASV Regenstauf).Ausgezeichnet vom Bayerischen Volleyball wurden Chiara Lukes (SV Mauerstetten) als MVP (wertvollste Spielerin), Lena Müller (FTSV Straubing) als beste Abwehrspielerin und Hannah Küchenhoff (TSV Unterhaching) als beste Blockspielerin. Bei den Jungen erhielt Niklas Brandt vom MTV München die Auszeichnung als MVP, Marco Nanka (VC Hirschau) als bester Abwehrspieler und Julian Zoll (VC Amberg) als bester Blockspieler.Landestrainer Dominik von Känel berief mit Marco Nanka, Julian Zoll, Lena Meier, Lotta Weiß und Samira Winkler gleich fünf Oberpfalz-Talente in die Bayernauswahl Beach.