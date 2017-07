Sport Schnaittenbach

Kemnath/Buchberg. Der SV Kemnath am Buchberg schaffte nach einem Jahr Abwesenheit den Wiederaufstieg in die Kreisliga West. Die Saison 2017/18 startet für die Buchbergelf am Sonntag, 30. Juli, beim TV Nabburg, mit dem man sich in der vergangenen Spielzeit ein spannendes Rennen um die Meisterschaft in der Kreisklasse West geliefert hatte. Für die Kemnather wird das Überleben in der Kreisliga sicher ein schwieriger Akt, deshalb ist der Klassenerhalt auch das angestrebte Ziel. Die Mannschaft wird weiterhin betreut vom Trainerduo Manuel Rom und Max Birner. Auf Rom wird der SV als Spieler nicht verzichten können, denn er war mit seinen 20 Toren maßgeblich am Wiederaufstieg beteiligt. Max Birner hat zwischenzeitlich die B-Lizenz als Trainer und arbeitet mit Rom zusammen. Der Spielerkader blieb beisammen und wurde durch drei Neuzugänge ergänzt.