Sport Schnaittenbach

25.01.2018

25.01.2018

Zum traditionellen Ehrenabend hatte der TuS Schnaittenbach in das Sportheim eingeladen. Dabei rückte der Bayerische Fußballverband (BFV) besonders zwei Sportler in den Mittelpunkt: Herbert Schlosser und Werner Schertl.

TuS-Vorsitzender Gerald Dagner eröffnete die Veranstaltung und stellte dabei zugleich Herbert Schlossers Wirken in den Vordergrund. Er informierte, dass dieser nach 25 Jahren als Leiter der Altherrenfußballer seine Tätigkeit beende. Dafür gebühre ihm Dank und Anerkennung. Der BFV würdigte Schlossers Verdienste mit Verbandsehrenzeichen in Gold.Überreicht wurde die Auszeichnung vom BFV-Kreisvorsitzender Albert Kellner und vom BFV-Ehrenamtsbeauftragten im Kreis Amberg-Weiden, Karl Bauer.Werner Schertl scheidet nach 15 Jahren im Amt des Schriftführers der Abteilung Fußball aus, ließ Gerald Dagner zum zweiten zu Ehrenden wissen. Als besonderer Dank für sein erbrachtes Engagement wurde Schertl durch den Fußballverband - in Anerkennung seiner langjährigen Funktion im Verein als Schriftführer - das Verbandsehrenzeichen in Silber verliehen. Dies geschah ebenfalls durch Kellner und Bauer.