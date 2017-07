Sport Schnaittenbach

Auch die 14. Bayerische Meisterschaft im Beachtennis übt ihren Reiz aus: Knapp 100 Teilnehmer kommen in diesem Jahr nach Schnaittenbach, darunter 34 neue Spieler. Trotz familiärer Atmosphäre gibt's sportliche Höchstleistungen zu sehen - und eine Spielerin ragt heraus.

In sechs Wettbewerben schlugen die Cracks aus 30 verschiedenen Vereinen im Sand auf, die erfolgreichste Teilnehmerin war Sandra Diller vom TC Kümmersbruck, die erstmalig drei Meistertitel in vier möglichen Konkurrenzen holte. Bisher gelang es keinem Teilnehmer, sowohl am Samstag als auch am Sonntag zu gewinnen. Bis zu 30 Grad zeigte das Thermometer am ersten Tag an, als die Damen, Herren und Mixed-Teams ihre Meister kürten. Das an Nummer 1 gesetzte Doppel Diller/Donhauser holte zum ersten Mal den Titel bei den Damen. Bei den Herren siegte souverän das Duo Kropf/Lehner im Finale (6:1/6:1) und wurde zum siebten Mal Bayerischer Meister. Die Kombination Schwarz/Steinmetz feierte in Schnaittenbach eine gelungene Premiere mit dem Finaleinzug. Im Mixed gab's eine Überraschung durch die ungesetzten Maier/Strickroth, die im Finale gegen die fünffache Titelträger Faltenbacher/Kropf mit 6:0/6:2 triumphierten.Deutlich kühlere Temperaturen bis mit vereinzelt Regenschauern dann am Sonntag - aber kein Grund zu irgendwelchen Pausen. Bei den Damen 40 landeten die Vorjahressieger Sabine Köditz und Andrea Zintl auf Platz drei. Im Finale standen zwei Teilnehmerinnen des Gastgebers: Maria Müller (TuS Schnaittenbach) gewann mit Sandra Diller (TC Kümmersbruck) gegen Lisa Lang (Schnaittenbach) und Uschi Gietl-Wellert (TG Neunkirchen) 7:5/6:2.Bei den Herren 40 schlug ein neu formiertes Doppel (beide Ex-Partner des verhinderten Seriensiegers Claus Arnold) im Finale zu: Böhm/Sander gewannen gegen Bäumler/Gebhardt. Im Mixed 40 triumphierte Sandra Diller zum dritten Mal - an der Seite von Frank Böhm.___Weitere Informationen:

14. Bayerische Meisterschaft

Damen1. Sandra Diller/Julia Donhauser (beide TC Kümmersbruck); 2. Katrin Ahollinger/Simone Berger (TC Passau-Neustift/TC Hengersberg); 3. Ariane Maack/Katharina Maier (beide TC Rot-Blau Regensburg); 4. Anja Faltenbacher/Janina Sobetzko (TC Arzberg/TC Kümmersbruck)Herren1. Uwe Kropf/Stefan Lehner (beide TC Arzberg); 2. Christian Schwarz/ Christopher Steinmetz (beide TC Rot-Weiß Hilpoltstein); 3. Patrick Hofmann/Marcel Strickroth (TC Rot-Blau Regensburg/TC Bamberg); 4. Christoph Gradl/Peter Troglauer (Münchner Sportclub/DJK Irchenrieth)Mixed1. Katharina Maier/Marcel Strickroth (TC Rot-Blau Regensburg/TC Bamberg); Platz 2: Anja Faltenbacher/Uwe Kropf (beide TC Arzberg); 3. Katrin Ahollinger/Stefan Lehner (TC Passau-Neustift/TC Arzberg); 4. Sandra Diller/Michael Sander (TC Kümmersbruck/TC Paulsdorf)Damen 401. Sandra Diller/Maria Müller (TC Kümmersbruck/TuS Schnaittenbach); 2. Uschi Gietl-Wellert/Lisa Lang (TG Neunkirchen/TuS Schnaittenbach); 3. Sabine Köditz/Andrea Zintl (TC Kümmersbruck/TC Bruckmühl-Feldkirchen); Platz 4: Irene Koch/Claudia Weiß (beide TC Paulsdorf)Herren 401. Frank Böhm/Michael Sander (TC Maxhütte/TC Paulsdorf); 2. Ralf Bäumler/Carsten Gebhardt (beide SV Conrad Hirschau); 3. Ralph Meister/Thomas Sperber (beide TC Blau-Weiß Sulzbach-Rosenberg); 4. Christian Scholzen/Andreas Trescher (beide SV Conrad Hirschau)Mixed 401. Sandra Diller/Frank Böhm (TC Kümmersbruck/TC Maxhütte); 2. Irene Koch/Christian Scholzen (TC Paulsdorf/SV Conrad Hirschau); 3. Maria Müller/Michael Sander (TuS Schnaittenbach/TC Paulsdorf); 4. Claudia Weiß/Ralf Bäumler (TC Paulsdorf/SV Conrad Hirschau)