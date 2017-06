Sport Schnaittenbach

Die TuS-Kegler setzen für die nächsten zwei Jahre auf ihr bewährtes Führungsteam. Bei der Hauptversammlung wurde Uli Linsmeier einstimmig als Spartenleiter bestätigt und mit ihm die gesamte bisherige Vorstandsmannschaft.

Neuwahlen Abteilungsleiter: Uli Linsmeier Stellvertreter: Florian Graf



Kassier und Schriftführer: Willi Graf



Sportwart: Stefan Hutzler



Kassenrevisoren: Monika Gast und Armin Hautmann



Mannschaftsführer: Birgit Graf (Damen I), Marion Hutzler (Damen II), Peter Fruth (Herren I), Uli Linsmeier (Herren II) (sh)

"Sportlich, finanziell, kameradschaftlich und gesellschaftlich ist bei den TuS-Keglern alles im Lot." Diese positive Bilanz zog Keglerchef Uli Linsmeier bei der Sitzung im Sportheim.In der abgelaufenen Saison waren zwei Damen- sowie zwei Herrenmannschaften und als Spielgemeinschaft mit dem Nachbarverein Hirschau erstmals wieder ein Jugendteam im Spielbetrieb. Die Herren I kämpften in der Kreisliga Süd lange Zeit um den Aufstieg und erreichten letztlich mit 21:11 Punkten den 3. Tabellenplatz. Die zweite Herrenmannschaft hat bis auf eines alle Spiele gewonnen, was in der Kreisklasse A mit 34:2 Punkten die Meisterschaft bedeutete.Die ganze Saison über hatten die in der Bezirksliga A Nord kegelnden Damen I mit Personalproblemen zu kämpfen, so dass es mit 13:23 Punkten lediglich zu Platz neun reichte, was den Abstieg aus der Bezirksliga bedeutete. Besser machten es die Damen II in der Kreisklasse Weiden Süd, die mit 10:22 Punkten Platz acht belegten. In den Wettbewerben zur Kreismeisterschaft erzielten sowohl die Seniorinnen A als auch die Jugend gute Ergebnisse.Sportwart Stefan Hutzler verwies auf hoffnungsvolle Talente im Nachwuchsbereich. Andreas Graf war mit einem 5. Rang bei den Kreismeisterschaften und mit einem 9. Platz bei den Bezirksmeisterschaften, Christine Graf mit einem 3. Platz im Kreis und einem 1. Platz in der Vorrunde der Bezirksmeisterschaft erfolgreich, während sich Susanne Hackl bei den Frauen für die Bezirksmeisterschaft qualifizierte. Auch die Seniorinnen Birgit Graf und Claudia Auer überraschten mit guten Platzierungen, ebenso die Männer, die beim Kreisklassenpokal Rang drei erkegelten.Michael Hackl war im Spielkreis Amberg-Sulzbach Auswärts-Schnittbester in der Kreisklasse mit 551,6 Holz und in der Kreisklasse A mit 534,8 Holz. Den Vereinsmeistertitel holten sich bei den Damen Birgit Graf und bei den Herren Michael Hackl. Gesamt-TuS-Vorsitzender Gerald Dagner gratulierte der Kegelabteilung zu den sportlichen Erfolgen.