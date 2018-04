Sport Schnaittenbach

23.04.2018

1

0 23.04.2018

Kreisklasse Ost

FSV Waldthurn 1:4 (0:3) SchnaittenbachTore: 0:1 (17.) Alexander Ram, 0:2 (29.) Dominik Moucha, 0:3 (34.) Turan Bafra, 0:4 (48.) Dominik Moucha, 1:4 (52.) Franz-Josef Ertl - SR: Bernhard Grötsch (TSV Eslarn) - Zuschauer: 150 - Besonderes Vorkommnis: (50.) Torwart Michael Schön (Waldthurn) hält Handelfmeter von Turan BafraNicht lange widerstand die Fahrenberg-Elf den Druck. Nach 19 Minuten schob Alexander Ram eine Kopfballvorlage zur Gästeführung ein. Der FSV konnte sich in der Folge kaum Chancen erarbeiten, so war das zweite Tor für Schnaittenbach durch Dominik Moucha keine Überraschung. Spielertrainer Turan Bafra sorgte fünf Minuten später mit einem Freistoßtreffer aus rund 20 Metern ins linke Tordreieck vor der Pause für die Entscheidung. Dominik Moucha markierte kurz nach Wiederanpfiff mit einem Flachschuss am herauslaufenden FSV-Torwart vorbei seinen zweiten Treffer. Zwei Minuten später hielt Michael Schön einen von Turan Bafra getretenen Handelfmeter. Der nächste Angriff führte zum Ehrentreffer für Waldthurn durch Franz-Josef Ertl. Glück hatte in der Schlussphase der Gästekeeper, ein Freistoß von Manuel Grünbauer krachte an die Latte.Vohenstrauß II 4:0 (0:0) SG EhenfeldTore: 1:0 Michael Pinter (50.), 2:0 David Grötsch (56.), 3:0 David Dupal (85.), 4:0 Michael Riedl (90.) - SR: Rabah Ghennam - Zuschauer: 60Einen ungefährdeten Pflichtsieg errang die Zweite der SpVgg gegen das Tabellen-Schlusslicht. Vohenstrauß begann feldüberlegen, in der ersten Hälfte hielten die Gäste jedoch gut mit und ließen kaum gefährliche Chancen zu. Die SpVgg biss sich zunächst an der vielbeinigen Gästeabwehr die Zähne aus. Nach dem Wechsel nahm die Überlegenheit zu und mit einem Doppelschlag durch Pinter und Grötsch wurde die Partei innerhalb von fünf Minuten entschieden. Die Gäste bauten gegen Ende des Spiels auch konditionell ab. Dupal und Riedl per Kopf schraubten das Ergebnis in der Schlussphase in die Höhe.Bayernliga NordNachholspieleAmmerthal - Gebenbach Di. 18.30 UhrBamberg - Erlangen-Bruck Di. 19.00 UhrForchheim - Erlenbach Mi. 18.30 UhrFC Amberg - Schweinfurt II Mi. 18.30 UhrBayern Hof - Ansbach Mi. 18.30 Uhr