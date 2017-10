Sport Schnaittenbach

26.10.2017

0 26.10.2017

TS Schnaittenbach SpVgg Vohenstrauß II

Zum Rückrundenauftakt kommt mit der Berzirksligareserve der SpVgg Vohenstrauß eine der besten Auswärtsmannschaften (9 Punkte) nach Schnaittenbach, nur Pleystein, Tabellenführer Neustadt und der Gastgeber selbst sammelten mehr Punkte in der Ferne. Im Hinspiel konnte der TuS nach einem hitzigen und spannenden Spiel mit 1:0 die Punkte für sich einstreichen. Mittlerweile sind 13 Spiele gespielt und die Gäste haben nach einer kleinen Schwächephase momentan einen richtig guten Lauf und sind seit sechs Spieltagen ohne Niederlage. Selbst beim Herbstmeister der DJK Neustadt holte die Mannschaft von Trainer Markus Grosser einen Punkt. Trainer Turan Bafra und seine Mannen sollten also gewarnt sein, versteht es doch der Gegner mit einer guten Abwehrarbeit und wenigen Toren in der Offensive doch fleißig Punkte zu sammeln. Schnaittenbach will seine eigene Serie von Heimsiegen ohne Punktverlust fortsetzen. Schnaittenbach ist gut drauf und geht selbstbewusst in die Rückrunde, Trainer Bafra und das Schnaittenbacher Umfeld ist mit der Hinrunde mehr als zufrieden. Musste man seit Saisonstart bis jettz immer wieder auf sehr wichtige Spieler verzichten, mit Chrissy Krisch und Florian Hiltl fehlen zum Beispiel seit Saisonbeginn die beiden fest eingeplanten Innenverteidiger. Darum ist Turan Bafra sehr stolz auf sein Team und den gezeigten Leistungen, für die letzten fünf Spiele vor der Winterpause will man noch einmal voll durchstarten und den Tabellenführer unter Druck setzten.