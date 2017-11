Sport Schnaittenbach

13.11.2017

4

0 13.11.2017

Aus und vorbei, nichts ging mehr: Schiedsrichter Markus Schreiner (Mitte) neben dem Schnaittenbacher Spielertrainer Turan Bafra (links) und Dominik Moucha (rechts) brach die Partie ab. Das Kaolin-Derby in der Kreisklasse Ost versank im Schneegestöber. Eine Stunde vor dem Anpfiff im Spiel zwischen dem TuS Schnaittenbach und der SG DJK Ehenfeld/TuS/We Hirschau konnte man in Schnaittenbach bei leichten Regen noch davon ausgehen, dass der Partie nichts im Wege stehen würde. Jedoch änderte sich das kurz vor dem Anpfiff. Der Regen ging in starkem Schneefall über und Schiri Markus Schreiner musste nach etwa 30 Minuten das torlose Spiel abbrechen. Eine gute Entscheidung, denn echte Derbystimmung kam in Schnaittenbach bei diesem Wetter nicht auf. Bild: Ziegler