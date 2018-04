Sport Schnaittenbach

Die Sportkegler des TuS Schnaittenbach haben das vor Beginn der Saison gesetzte Ziel erreicht: Sie belegten in der Kreisklasse nach 18 Partien mit 30:6 Punkten Platz eins. Im letzten Auswärtsspiel gegen den ASV Fronberg gewannen sie in der Besetzung Stefan Hutzler, Armin Hautmann, Florian Graf, Michael Hackel und Mannschaftsführer Peter Fruth klar mit 5:1 und machten damit die Meisterschaft mit zwei Punkten Vorsprung auf GHBF Amberg und den Aufstieg perfekt. Bei einer kleinen Meisterschaftsfeier im TuS-Sportheim sprach Abteilungsleiter Uli Linsmeier den Keglern Lob und Anerkennung aus. Können, Trainingsfleiß, Kameradschaft und Teamgeist bezeichnete Linsmeier als Garanten für diesen sportlichen Erfolg und den Aufstieg in die Bezirksliga A Nord. Dort will man es diesmal besser machen als beim letzten Aufstieg. Damals ging es nach nur einem Jahr wieder nach unten. Nachdem das Aufstiegsteam zusammenbleibt, ist der langfristige Klassenerhalt in der Bezirksliga das oberste Ziel in der neuen Saison.