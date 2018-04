Sport Schnaittenbach

16.04.2018

9

0 16.04.2018

Kreisklasse Ost

SV Waldau 1:3 (1:2) SchnaittenbachTore: 0:1 (5.) Fabian Hirmer, 1:1 (32., Eigentor) Matthias Reiß, 1:2 (42.) Alexander Ram, 1:3 (46.) Thomas Bösl - SR: Walter Hanauer (TSG Weiherhammer) - Zuschauer: 120 - Rot: (78.) Fabian Hirmer (TuS Schnaittenbach), grobes FoulDer Tabellenführer sicherte sich den elften Sieg in Folge und fügte dem SVW die erste Heimniederlage nach über eineinhalb Jahren zu. Den besseren Start erwischte der Gast, der nach fünf Minuten mit einem Flachschuss aus 20 Metern in Führung. Es entwickelte sich ein Kreisklassenspiel mit hohem Tempo.Mehr Spielanteile konnte sich der SVW sichern und Rewitzer sorgte für den Ausgleich. Das Tor wurde als Eigentor gewertet, weil der Ball auf dem Weg ins Tor abgefälscht wurde.Jetzt war der SVW am Drücker, aber zu wenig zwingend vor dem Tor. Kurz vor der Pause erhöhte der Gast auf 2:1 nach einem Freistoß. Torwart Müssig konnte den Ball nur nach vorne klatschen lassen und der nachsetzende Stürmer verwandelte unhaltbar.Gleich nach der Pause konnte der TuS Schnaittenbach seinen Torjäger Bösl schön freispielen, dieser ließ sich nicht zweimal bitten und lupfte zum 3:1 ein. Den Rest der Partie hatte der SVW mehr vom Spiel, war aber zu wenig zwingend vor dem Tor.Daran änderte auch die Rote Karte wegen groben Foulspiels im Mittelfeld für TuS-Spieler Fabian Hirmer nichts.