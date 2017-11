Sport Schnaittenbach

06.11.2017

9

0 06.11.2017

Kreisklasse Ost

FC Weiden-Ost II 1:4 (1:2) SchnaittenbachTore: 0:1 (16.) Thomas Bösl, 1:1 (24.) Benedikt Sichert, 1:2 (37., Foulelfmeter) Fabian Hirmer, 1:3 (74.) Johannes Bösl , 1:4 (78.) Alexander Ram - SR: Karsten Runkel (Vohenstrauß) - Zuschauer: 60 - Rot: (81.) Thomas Bösl (Schnaittenbach), TätlichkeitDie Heimelf bot dem TuS einen großen Kampf, produzierte aber zu viele Fehler, welche von den cleveren Gästen eiskalt bestraft wurden, so dass am Ende ein deutlicher 4:1-Erfolg für den Tabellenführer zu Buche steht. Nach einer Viertelstunde köpfte Bösl einen Freistoß von Bafra zum 0:1 in die Maschen. Ebenfalls nach einer Standardsituation egalisierte Sichert die Führung der Gäste. Das 1:2 brockte sich der FC Ost selbst ein, als FC-Keeper Bergemann das Leder nicht festhalten konnte und im Nachfassen Bösl von den Beinen holte. Hirmer verwandelte sicher vom Punkt. Nach der Pause hatten die Gäste weiterhin Oberwasser. Johannes Bösl nutzte aber erst 15 Minuten vor dem Ende einen Schnittstellenpass zum 1:3. Den 1:4-Endstand markierte Ram, als er einen Eckball ins FC-Gehäuse köpfte. Den unrühmlichen Schlusspunkt setzte kurz vor dem Ende Thomas Bösl, als er nach einer Tätlichkeit frühzeitig zum Duschen musste.