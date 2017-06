Sport Schnaittenbach

Die Führungsmannschaft der TuS-Fußballer ist wieder komplett. In einer außerordentlichen Mitgliederversammlung im Sportheim wurde Arthur Biller als 2. Abteilungsleiter mit überwältigender Mehrheit in den Vorstand nachgewählt.

In der regulären Generalversammlung war mangels Kandidaten kein Nachfolger für den seit 18 Jahren amtierenden stellvertretenden Abteilungsleiter Heiner Schmer gefunden worden, weshalb der Posten seit einigen Monaten vakant war. Fußballer-Chef Frank Heindl war in der Zwischenzeit aktiv und konnte nach intensiver Überzeugungsarbeit mit Arthur Biller nun einen Kandidaten präsentieren, der das Vertrauen der Fußballmitglieder erhielt.Heindl zeigte sich in seiner Rückschau zum Saisonabschluss sehr zufrieden mit dem sportlichen Abschneiden im ersten Jahr nach dem Aufstieg von der A-Klasse in die Kreisklasse Süd: "Das Ziel Klassenerhalt wurde mit einem hervorragenden und für viele Fußballfans überraschenden 5. Platz mit 39 Punkten mehr als erreicht." Bei dem kleinen Spielerkader, dem Verletzungspech und der wegen Spielermangels erfolgten Abmeldung der 2. Mannschaft vom aktiven Spielbetrieb sei dies eine Top-Mannschaftsleistung unter dem neuen Spielertrainer Turan Bafra. Die Torjägerkanone ging an Schimon Gabi mit insgesamt 17 Treffern, hauchdünn vor Spielertrainer Bafra (16).Gabi wird dem TuS in der neuen Saison fehlen, geht er doch als Spielertrainer nach Seugast. Frank freute sich, dass Spielertrainer Turan Bafra dem TuS Schnaittenbach auch in der kommenden Saison treu bleibt. Man werde den derzeitigen Mannschaftskader zusammenhalten und mit Jugendspielern und einigen Neuzugängen verstärken, kündigte Heindl an.