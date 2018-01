Sport Schnaittenbach

Die Sieger des Ortsentscheids der Tischtennis-Mini-Meisterschaften heißen Cosima Ernst, Samuel Grünwald, Yannick Schatz und Luis Kumeth.

Die vier setzten sich in ihren Altersgruppen (Achtjährige und jüngere, Neun- und Zehnjährige, Elf- und Zwölfjährige) durch. Insgesamt waren am Wochenende in der Sporthalle der Abteilung Tischtennis in Schnaittenbach 15 Mädchen und Jungen am Start. Die Minis zeigten in drei Altersklassen unter den Augen ihrer Eltern sehenswerte Ballwechsel. "Es war eine großartige Veranstaltung", freute sich der Vorsitzende des Ausrichters, Klaus Baierl. "Die Kinder hatten vor allem Spaß an unserem Sport, und einige haben deutlich ihr Talent bewiesen."Für die jeweils vier Bestplatzierten in den jeweiligen Altersklassen heißt es nun im Folgeturnier in Schmidmühlen sich beim Kreisentscheid für die nächste Runde zu qualifizieren. Über Orts-, Kreis- und Bezirksentscheide können sie bis hin zu den Endrunden der Landesverbände spielen. Wer zehn Jahre alt ist oder jünger, der kann sogar nach entsprechender Qualifikation am Bundesfinale teilnehmen. Zusammen mit einem Elternteil sind die Besten der Minis im kommenden Jahr Gast des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB). Auf die Sieger des Bundesfinales wartet ein Besuch bei einer internationalen Großveranstaltung. Wer einmal Lust hat, den Schläger am Tischtennistisch zu schwingen, für den organisiert die Abteilung Tischtennis vom TuS Schnaittenbach jeden Dienstag und Donnerstag ein Schnuppertraining. Trainer Gerd Stepan und Klaus Baierl leiten die Anfänger jeden Alters an.