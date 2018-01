Sport Schnaittenbach

31.01.2018

4

0 31.01.2018

Normalerweise sind die Spieler des TuS Schnaittenbach äußerst heimstark. Gegen den Tabellenführer der Tischtennis-Landesliga offenbaren sie aber ungeahnte Schwächen.

Der TuS Schnaittenbach hatte am vergangenen Samstag in der Tischtennis-Landesliga eine harte Aufgabe vor sich - man empfing die Gäste des derzeitigen Tabellenführers DJK SB Regensburg. Bereits in der Woche zuvor musste man gegen den direkten Konkurrenten TTSC Kümmersbruck eine äußerst bittere 7:9-Niederlage verkraften, somit war der Druck gegen Regensburg enorm hoch, um nicht tiefer in den Tabellenkeller abzurutschen.Standesgemäß startete der Abend mit den Doppeln. Prstec/Grünwald eröffneten zur Freude der zahlreichen Fans mit einem 3:1-Sieg. Kurs/N. Baierl mussten trotz herausragenden Spiels eine 2:3-Niederlage entgegen nehmen.Das spannendste Doppel spielten die Ehenbachtaler Abwehrlegenden Reiss/Apfelbacher. Nach ausgeglichenen Sätzen kämpften sich die beiden mit einer souveränen Leistung im fünften Satz über Loreit/Rosenhammer zum Sieg. Folgend ging es in die Einzel. Damir Prstec schlug seinen Gegner Christian Joch mit 3:1. Die Nummer zwei Regensburgs, Stefan Plattner, erspielte allerdings den Anschlusspunkt. Marco Kurs hielt jedoch die Heimmannschaft mit einem deutlichen Sieg über Thorsten Loreit auf Kurs und in Führung. Diese schlugen jedoch mit Friedrich Binder zum 3:4 zurück.Auch die Einzel aus dem hinteren Paarkreuz gingen an das Team aus Regensburg. In Schnaittenbach setzte man auf einen guten Start in die zweite Einzelrunde, aber es hatte nicht sollen sein. Im Spitzenspiel Prstec gegen Plattner sah es zu Beginn recht ausgeglichen aus. Plattner zwang jedoch die Nummer eins der Ehenbachtaler zu mehr Fehlern und konnte den Sieg einfahren.Die sonst so heimstarken Schnaittenbacher konnten auch alle folgenden Einzel nicht gewinnen und mussten sich mit 4:9 geschlagen geben.