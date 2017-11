Sport Schnaittenbach

28.11.2017

28.11.2017

Amberg. Heimniederlage für den TuS Schnaittenbach in der Tischtennis-Landesliga Nord/Ost: Gegen den TSV Stein verlor er am Samstag mit 7:9. Nach einer 2:1-Führung nach den Doppeln durch Siege von Prstec/Grünwald und Reiss/Apfelbacher verlor das Schnaittenbacher Spitzenpaarkreuz mit Top-Spieler Damir Prstec und Neuzugang Andreas Schneider. Elias Grünwald bezwang hingegen Ilja Mazur. Die Gäste schlugen zurück: Christian Lindner gewann im engsten Spiel des Tages gegen Marco Kurs. Die 4:3-Führung des TSV Stein hielt jedoch nicht lange an, Thomas Reiss sicherte den nächsten Punkt für die Ehenbachtaler zum 4:4 mit einem deutlichen Sieg über Jens Dölling.

Die folgenden drei Einzel gingen an Stein, das im vorderen Paarkreuz ohne Punktverlust blieb. Auch, weil Schnaittenbachs Andreas Schneider sich im fünften Satz gegen Ghennadi Mazur bei eigener Führung ernsthaft verletzte und ins Krankenhaus musste. Elias Grünwald und Marco Kurs ließen sich davon jedoch nicht demoralisieren und gewannen ihre Spiele souverän. Die Gäste führten nach Sieg von Barynskyy mit 8:6, Schnaittenbachs Abwehrrecke Hans Apfelbacher bezwang einen erneut gegen Material schwach spielenden Jens Dölling. Die Entscheidung musste also im Schlussdoppel fallen, dieses entschieden die Gäste für sich - ein bitteres 7:9 aus Sicht des wacker kämpfenden TuS.