Sport Schnaittenbach

12.12.2017

0

0 12.12.2017

Am vergangenen Samstag in der Tischtennis-Landesliga verloren die Spieler des TuS Schnaittenbach gegen den 1. FC Eschenau mit 3:9 -obwohl die heimstarken Ehenbachtaler sich unbedingt zwei weitere Zähler sichern wollten.

Der Beginn lief sehr gut, sie stellten ihre Doppel wie gewohnt auf und entschieden mit 2:1 die drei Spiele für sich. Prstec/Grünwald eröffneten den Spieltag mit einem soliden 3:1 gegen Trummer/Kliemt. Das zweite Doppel um Marco Kurs und für den verletzten Andreas Schneider an den Start gehenden Stanislav Bosina musste sich gegen die gut eingespielten Kontrahenten Möslein/Hoffman geschlagen geben. Thomas Reiss und Hans Apfelbacher besiegten Detlev Kirchner und Andreas Hadzik danach allerdings äußerst souverän, die beiden Noppenstars des TuS Schnaittenbach sind für ihren gefährlichen Stil im Doppel in der ganzen Liga gefürchtet.Nun wurde es Zeit für die Einzelbegegnungen, denn die Schnaittenbacher hatten sich das alles anders vorgestellt. Nachdem die Nummer eins, Damir Prstec, überraschend von Michael Hoffmann in drei Sätzen geschlagen wurde, konnte auch die nachgerückte Nummer zwei, Elias Grünwald, sein Spiel nicht gewinnen. Auch die folgenden Partien gingen allesamt an den 1. FC Eschenau.Schnaittenbach stand nun einem 2:7-Rückstand gegenüber, und es sollte nicht besser werden. Stefan Möslein sicherte für die Gäste den nächsten Punkt. Das Schnaittenbacher Nachwuchstalent Elias Grünwald nahm den Gästen - wenn auch nur kurzzeitig - das Heft nochmals aus der Hand. Er bezwang Michael Hoffmann in einer packenden Partie mit 3:2.Eine Aufholjagd konnte jedoch nicht gestartet werden, Eschenaus Nummer drei beendete mit seinem Sieg zum 9:3 den Spieltag.