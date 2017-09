Sport Schnaittenbach

Die Tischtennis-Herren des TuS Schnaittenbach starteten am Sonntag mit einem nicht erwarteten 9:5-Auswärtssieg beim heimstarken SV Weiherhof in die erste Landesliga Saison. Die Mittelfranken, die mit den drei Neuzugängen Hartmann, Neumann und Korn einen Platz im vorderen Feld der Tabelle anstreben, wurden gleich kalt erwischt, alle drei Doppel gingen an den TuS.

Im vorderen Paarkreuz waren die Weiherhofer, die ohne Einser Hartmann angetreten waren, überlegen. Hier konnte nur Andi Schneider gegen Bolshelm punkten. Damir Prstic scheiterte zweimal knapp im fünften Satz. Wobei er gegen Bolshem viel Pech hatte, als nach zwei Aufschlagfehlern der fünfte Satz mit 11:9 an seinen Gegner ging.Ausschlaggebend für den Schnaittenbacher Erfolg war der starke Auftritt von Elias Grünwald und Marco Kurs in der Mitte, die ihre Spiele gegen Lipp und Korn souverän gewannen. Im hinteren Paarkreuz gingen zunächst beide Spiele an die Franken. Sowohl Hans Apfelbacher als auch Thomas Reiß fanden nicht zu ihrem Spiel, vielleicht lag es am ungewohnten Plastikball.Den von den zahlreich mitgereisten Schnaittenbacher Fans umjubelten Siegpunkt holte im zweiten Durchgang Thomas Reiß mit einem sicheren 3:0-Erfolg gegen Neumann. Die Schnaittenbacher fahren nach diesem überraschenden Erfolg am Samstag, 23. September, zum Oberpfalzderby zum ASV Burglengenfeld.