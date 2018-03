Sport Schnaittenbach

Eine nicht unlösbare Aufgabe hatte der TuS Schnaittenbach am Samstag in der Tischtennis-Landesliga Nord/Ost beim TSV Windsbach II vor sich, allerdings waren die Gäste eine Woche nach der deutlichen 1:9-Niederlage gegen den zu starken Konkurrenten TB/ASV Regenstauf unter enormen Druck, nicht tiefer in den Tabellenkeller abzurutschen.

Das Schnaittenbacher Einserdoppel Damir Prstec/Christoph Schmidl eröffnete mit einem klaren 3:0-Sieg, Elias Grünwald/Marco Kurs taten es ihnen gleich. Thomas Reiss/Nils Baierl mussten trotz herausragenden Spiels eine bittere 2:3-Niederlage hinnehmen. Schnaittenbachs Nummer zwei Damir Prstec musste sich gegen seinen Windsbacher Kontrahenten Philipp Berr mit 0:3 geschlagen geben. Die Nummer zwei der Hausherren, Roland Wittmann, wurde von Schnaittenbachs Neuzugang Christoph Schmidl in einer hart umkämpften Partie besiegt. Nils Dörre glich erneut für die Hausherren aus. Elias Grünwald brachte zunächst die Gäste mit seinem Triumph über Erik Kristenko in Führung, doch schon wieder konnten die Windsbacher dank eines äußerst engem 3:2-Sieges zum 4:4 nachziehen.Die Ehenbachtaler hatten nun genug von dem ewigen Hin- und Her und drängten auf eine Entscheidung: Thomas Reiss und Christoph Schmidl ließen ihren Gegnern in den nächsten Spielen keine Chance. Nach dem Sieg von Schnaittenbachs Damir Prstec über Roland Wittmann wollte man nun nichts mehr anbrennen lassen und so schlugen Elias Grünwald und Marco Kurs die Windsbacher Nils Dörre und Erik Kristenko je mit 3:0. Die Begegnung endete somit 9:4 aus Sicht der Gäste.Am kommenden Samstag, 17. März (19 Uhr), haben die Ehenbachtaler den SV Weiherhof zu Gast - hier möchte der TuS die nächsten zwei Zähler im Abstiegskampf holen.