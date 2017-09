Sport Schnaittenbach

24.09.2017

5

0 24.09.2017

Zweiter Sieg im zweiten Spiel - die Herren des TuS Schnaittenbach erwischten Traumstart in die Tischtennis-Landesliga. Auch in der Partie gegen den ASV Burglengenfeld gewann Schnaittenbach alle drei Doppel.

Grünwald baut aus

Prstec siegt im Spitzeneinzel

Kurs und Reiß Matchwinner

Im vorderen Paarkreuz lag Neuzugang Andreas Schneider gegen Milchert bereits mit 2:0 in Führung, leistete sich dann aber zu viele leichte Fehler und unterlag dem Burglengenfelder. Besser machte es Damir Prstec. In einer sehenswerten Partie kämpfte der Kroate Marcus Taeffner mit 3:1 nieder.Der Burglengenfelder Hollmann hatte im mittleren Paarkreuz gegen Marco Kurs in den langen Ballwechseln immer wieder Glück und gewann mit 3:2. Elias Grünwald hatte mit seinem Gegenüber Birner wenig Mühe (3:1) und baute die Schnaittenbacher Führung auf 5:2 aus.Mannschaftsführer Hans Apfelbacher sah gegen Maierhofer eigentlich schon wie der sichere Sieger aus, aber eine 2:0-Satzführung und ein 8:2-Vorsprung im vierten Satz reichten nicht zum Sieg.Thomas Reiß hatte mit Ersatzmann Marschall keinerlei Probleme und beherrschte diesen in drei Sätzen souverän. Im Spitzeneinzel setzte sich Damir Prstec klar mit 3:0 gegen Milchert durch. Wie schon in seiner ersten Partie an diesem Tag wollte es bei Andreas Schneider auch im Duell mit Taeffner nicht klappen. Erneut verlor er mit 2:3. Auch Elias Grünwald verpasste es, gegen Hollmann das vorzeitige Unentschieden fix zu machen. Vor allem beim Return hatte der junge Schnaittenbacher immer wieder Schwierigkeiten, was der Burglengenfelder für sich ausnutzte.Schließlich waren es Neuzugang Marco Kurs und Thomas Reiß überlassen, mit den 9:5-Sieg der Schnaittenbacher perfekt machten. Nun fiebern die TuS-Spieler der Heimpremiere gegen den Mitfavoriten Regenstauf entgegen.