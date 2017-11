Sport Schnaittenbach

01.11.2017

13

0 01.11.201713

Der TuS Schnaittenbach hat am Samstag in der Tischtennis-Landesliga zwei weitere wichtige Punkte eingefahren - und das im Derby gegen Kümmersbruck.

Beide Teams starteten in einen sehr spannenden Abend, der erst im hinteren Paarkreuz entschieden werden sollte. Der Spieltag begann mit den Doppeln, die Schnaittenbacher Prstec/Grünwald schlugen Pleyer/Günther souverän in drei Sätzen. Schneider/Kurs hingegen lieferten sich ein sensationelles Spiel gegen die Routiniers Hummel/Hummel und konnten das Match mit einigen überragenden Ballwechseln für sich entscheiden.Das dritte Doppel ging relativ klar an den TTSC Kümmersbruck. Nun war es Zeit für die Einzel, Spitzenspieler Prstec vom TuS Schnaittenbach musste sich an diesem Abend zweimal äußerst unglücklich in fünf Sätzen geschlagen geben. Markus und Matthias Hummel (TTSC) holten drei Punkte in vier Einzeln.Neuzugang Andreas Schneider (TuS) stahl den beiden jedoch mit einem Sieg über Markus Hummel einen Punkt.Die Mitte der Hausherren gewann mit vier äußerst souveränen 3:0-Siegen für den TuS vier weitere Punkte - Hut ab vor Grünwald und Kurs. Simon Bauer (TTSC) konnte nur mit Mühe eine famose Aufholjagd von Hans Apfelbacher mit einem 11:9 im letzten Satz stoppen und für sich entscheiden.Der Matchwinner des Tages trägt jedoch das Trikot der Ehenbachtaler: Thomas Reiss schlug Ersatzmann Günther deutlich mit 3:0 und konnte auch Simon Bauer in vier Sätzen bezwingen. Ein Sieg mit 9:5 Punkten sichert dem TuS Schnaittenbach den Tabellenrang fünf nach vier Begegnungen.