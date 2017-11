Sport Schnaittenbach

07.11.2017

Der vergangene Spieltag in der Tischtennis-Landesliga lässt das Team des TuS Schnaittenbach und dessen zahlreiche Fans aufs Neue jubeln.

Der TuS bezwang die Gäste des TSV Windsbach mit einem deutlichen 9:2. Gestartet wurde wie immer mit den Doppeln - alle drei gingen an das Heimteam. Während das vordere und mittlere Paarkreuz der Ehenbachtaler sich mit zwei 3:1-Siegen gegen die Windsbacher durchsetzte, wiesen die Abwehrstars Thomas Reiss und Hans Apfelbacher die Gäste mit einem 3:0 in die Schranken.Direkt im Anschluss ging es in die Einzel - gleich zu Beginn das wohl spannendste Spiel an diesem Abend. Die Nummer eins der Schnaittenbacher, Damir Prstec, schlug den Windsbacher Roland Wittmann in einem heiß umkämpften Match und vollem Körpereinsatz in fünf Sätzen.Andreas Schneider (TuS) musste sich in seinem ersten Einzel des Tages gegen Phillip Berr in einer ebenso engen Partie geschlagen geben.Der Ehenbachtaler Elias Grünwald hingegen entschied das dritte, äußerst knappe Spiel in einer Nerven zerreißenden Verlängerung für sich. Marco Kurs bezwang den Windsbacher Spieler Erik Kristenko mit sehr hart geschlagenen Bällen in vier Sätzen.Der Schnaittenbacher Noppenkönig Thomas Reiss besiegte Andrej Jung in einer flotten, souveränen Partie. Einzig und allein Manfred Lord aus Windsbach konnte einen weiteren Punkt für die Gäste sichern.Das vordere Spitzenpaarkreuz der Hausherren ließ sich von diesem überraschenden Punktverlust jedoch nicht beeindrucken. Damir Prstec und Andreas Schneider verwehrten den Gästen aus Windsbach eine Aufholjagd, beide schlugen mit souveränen 3:1-Siegen ihre Gegner und sicherten Tabellenplatz drei für Schnaittenbach.