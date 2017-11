Sport Schnaittenbach

15.11.2017

3

0 15.11.2017

In der Tischtennis-Landesliga kassierten die Spieler des TuS Schnaittenbach bei der äußerst heimstarken DJK SB Regensburg eine 6:9-Niederlage. Gestartet wurde wie gewohnt mit den Doppeln.

Das erste konnten gleich einmal die Hausherren für sich entscheiden. In den beiden weiteren Partien hatten allerdings die Ehenbachtaler Doppel Prstec/Grünwald und Reiss/Apfelbacher deutlich die Nase vorn. Die Regensburger ließen sich davon aber nicht beeindrucken und gewannen die folgenden drei Einzel. Friedrich Binder siegte gegen den Schnaittenbacher Marco Kurs dabei aber nur äußerst knapp und glücklich.Die Mannschaft aus dem Kaolin-Pott musste nun einem 2:4-Rückstand hinterher laufen. Elias Grünwald sicherte den Anschlusspunkt, und Hans Apfelbacher konnte mit seinem ersten Saisonsieg den Ausgleich erzielen. Seine Abwehrmauer war zu stark für die Nummer fünf der Regensburger. Vincent Kunz (DJK) trug im letzten Einzel der ersten Runde einen mehr als knappen Sieg gegen die Kämpfernatur Thomas Reiss davon.Nach den ersten neun Spielen stand es 5:4 für Regensburg. Sebastian Juschka, Christian Koch und Friedrich Binder schlugen dann nochmals so richtig zu. Alle drei Spieler gewannen jeweils auch ihr zweites Einzel gegen die Schnaittenbacher.Die Gäste wollten und wollten sich jedoch nicht geschlagen geben und kämpften sich mit einem an diesem Tag stark spielenden Marco Kurs und Thomas Reiss zurück ins Geschäft bis zum 8:6. Zeitgleich starteten das letzte Einzel und das Schlussdoppel.Dieses zählte jedoch nicht mehr, da Vincent Kunz auch sein zweites Einzel für sich entscheiden und somit den Regensburgern den Sieg mit 9:6 Punkten bescheren konnte.