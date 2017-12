Sport Schnaittenbach

90 Jahre Sportverein, 90 Jahre Fußball und Breitensport: Der TuS Schnaittenbach mit seinen weit über 900 Mitgliedern blickt im Jubiläumsjahr auf eine lange und wechselvolle Geschichte zurück.

Schuppen am Sachsenbau

Gefürchtete Betonpiste

Schrammen von der Lederblunsen Fußballschuhe waren in den Anfängen des Vereins Mangelware, und so blieb den Sportlern nichts anderes übrig, als mit normalen Straßenschuhen dem runden Leder nachzujagen. Der Ball, von den Fußballern auch Lederblunsen genannt, war noch mit einem Lederband zusammengeschnürt, das bei Kopfbällen so manche blutige Schramme verursachte.



Viele Vereine konnten nach dem Krieg mangels Fußballschuhen den Sportbetrieb nicht wieder aufnehmen. Schnaittenbach war in dieser Hinsicht schon besser dran. In einer Zeit, da Leder und Schuhe nur mit Bezugsscheinen zu haben waren, kam der FC, vielleicht aufgrund besonders guter Beziehungen, in den Genuss von 17 Paar neuen Fußballschuhen aus Wehrmachtsbeständen. Durch Bemühungen der damaligen Vorstandsmitglieder Großmann und Paulick erhielt der FC 1945 auch amerikanische Sonderfahrten per Holzvergaser für die sonst streng verbotenen Sonntagsfahrten zu Auswärtsspielen. So begleiteten auf einem Lkw mit Anhänger der Baufirma Meißner sage und schreibe 90 Schlachtenbummler die Schnaittenbacher Mannschaft zum Auswärtsspiel in Pfreimd.



Finanzielle Entschädigungen für die Fußballer in Form von Handgeldern, Siegprämien oder Fahrtkosten kannte man damals nicht. Dafür spendierte der damalige Vereinswirt Ludwig Wanninger den Kickern nach jedem Spiel einen schwarzen Presssack, und zwar ohne den damals dafür notwendigen Bezugsschein. (sh)

Das 90-Jährige des Vereins ist für Hobbychronist Hans Grieger Anlass, auf den Werdegang dieses mitgliederstärksten Vereins der Stadt zurückzublicken. Seit den 1920er-Jahren wird in Schnaittenbach dem runden Leder nachgejagt. 1927 gründeten der Bahnbeamte Sepp Müller aus Weiden und der Polizeibeamte Hans Schneider aus Furth im Wald den FC. Um die gleiche Zeit wurde auch der ASV (Arbeitersportverein) Schnaittenbach aus der Taufe gehoben. Beim FC waren die Bürgerlichen, beim ASV war die Arbeiterschaft sportlich aktiv.Beiden Vereinen hatte Fabrikbesitzer Alfons Rasel als Fußballplatz eine Wiese an der Bundesstraße 14 gegenüber dem Café Heindl zur Verfügung gestellt, während der alte Sachsenbau als Turnhalle diente. Der FC spielte im grünen Trikot mit weißer Hose und hatte sein Vereinslokal im Gasthof Goldenes Kreuz (Weiß), während der ASV im gelben Trikot mit schwarzem Kragen und roter Hose auftrat, sein Vereinslokal war das Gasthaus Zum Schwan (Haas).1933 wurde der Arbeitersportverein auf Befehl der NSDAP aufgelöst und zusammen mit dem Turnverein in den neuen TuS Schnaittenbach eingegliedert. Anfang der 1930er-Jahre befand sich der Sportplatz am Scherhübl. Später siedelte man auf die Gräßmann-Wiese an der Waldstraße Richtung Blemlhof um. Kurz vor dem Zweiten Weltkrieg wurden die sportlichen Aktivitäten eingestellt. Am 1. September 1945 erfolgte im Gasthof Bärnwirt (Saller) die Wiedergründung des FC, des angeblich damals ersten gerichtlich genehmigten Sportvereins in der Oberpfalz.Wenn man sich eines FC oder ASV erinnert, so darf der damalige Turnverein nicht vergessen werden. Auch dieser wurde Ende der 1920er-Jahre ins Leben gerufen. Zuerst turnte man im Weiß-Saal, ab 1931 in einem Schuppen am Sachsenbau, den die Turner zu einer Halle ausgebaut hatten. Damals besaß man auch noch eine Trommler- und Flötenmusikgruppe. Anschließend sportelte man bis 1938 in dem von der Brauerei Haas überlassenen alten Brauhaus. Während des Krieges kam der Turnbetrieb völlig zum Erliegen und wurde erst Ende der 1940er-Jahre im TuS wieder aufgenommen. Den größten sportlichen Erfolg der Turner errang Ludwig Garban 1951 als Oberpfalzmeister im Geräte-Sechs-Kampf.In der Ära der Fußballidealisten Georg Rom, Sepp Schmer und Isidor Fruth konnte der TuS den früheren Betriebssportplatz der Firma Kick am Falterhölzl mit der im Landkreis einzigartigen Naturtribüne kaufen. Die Anlage wurde 1951 eingeweiht, Mitte der 1950er-Jahre das zu kleine Spielfeld vergrößert, 1977 ein neues Heim gebaut und dank des Entgegenkommens der Firma Kick 1972 ein Rasensportplatz, das Kick-Stadion, am Ende der Waldstraße angelegt.Fast 40 Jahre lang war der TuS-Sportplatz Falterhölzl wegen seines vor allem bei Trockenheit extrem harten Bodens als Betonpiste bei den Fußballern im Kreis gefürchtet. Das waren noch Zeiten, als beim Kaolinpott-Derby Schnaittenbach - Hirschau 1954 fast 2500 Zuschauer mitfieberten. Nicht unerwähnt lassen darf man die damalige Rivalität zwischen den beiden Vereinen. So musste nach einem Verbandsspiel 1956 sogar ein größeres Polizeiaufgebot anrücken.Die größten sportlichen Erfolge feierte der TuS 1954 mit der A-Klassenmeisterschaft, 1982 mit der Oberpfalz-Meisterschaft im DFB-Pokal sowie 2016 mit dem Aufstieg in die Kreisklasse. Neben Fußball existierten früher auch eine äußerst erfolgreiche Versehrtensportgruppe sowie eine Karate- und eine Leichtathletiksparte. Heute ist der TuS mit den Sparten Fußball, Tischtennis, Tennis, Volleyball, Turnen und Kegeln breit aufgestellt. Der Grundstein hierfür wurde gelegt durch den Bau des Sportzentrums am Forst 1990.