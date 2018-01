Sport Schnaittenbach

Für besondere Verdienste um die Vereinsarbeit ist der TuS Schnaittenbach erneut mit dem Gütesiegel "Goldenen Raute" vom Bayerischen Fußball-Verband (BFV) ausgezeichnet worden. Das liegt vor allem an der vorbildlichen Arbeit der Ehrenamtlichen.

TuS-Vorsitzender Gerald Dagner wertet die Auszeichnung als Aushängeschild des Vereins. Es signalisiere der Öffentlichkeit: "Der Verein wird in Führung, Organisation, sozialem Engagement und in seinen Angeboten den hohen gesellschaftlichen und sportlichen Anforderungen unserer Zeit gerecht.""Von insgesamt 40 möglichen Punkten, die in die Bereiche Ehrenamt, Jugend, Breiten- und Freizeitsport und Prävention gegliedert sind, hat Schnaittenbach allen Anforderungen mehr als entsprochen", lobte der Kreisehrenamtsbeauftragte für Amberg und Weiden, Karl Bauer. Stützen einer solchen Vereinsarbeit sind laut dem Experten die ehrenamtlichen Mitarbeiter mit ihrer hohen Sach- und Sozialkompetenz. Ohne das Ehrenamt in Sportvereinen und in anderen Institutionen würden viele gute Dienste entfallen, weil sie von der Kommune nicht geleistet werden könnten. "Der BFV zeichnet mit diesem Gütesiegel Vereine aus, die längerfristig hervorragende Leistungen erbringen und dem Motto Fußball ist soziale Verantwortung gerecht werden", endete Bauer.Für den TuS Schnaittenbach sei es zugleich eine Bestätigung, auf dem richtigen Weg zu sein, betonte Gerald Dagner. "Nach der Silbernen Raute, die der Verein in den vergangenen Jahren erhalten hat, haben sich die Verantwortlichen und aktiven Mitglieder nicht auf ihren Auszeichnungen ausgeruht, sondern fleißig an ihrem Vereinswerk weitergearbeitet", sagte Dagner.Der TuS Schnaittenbach hat aktuell 957 Mitglieder, davon 317 Kinder und Jugendliche. Sechs Abteilungen werden den Mitgliedern angeboten: Volleyball, Tischtennis, Tennis, Kegeln, Turnen und Fußball. Um weiter Jugendliche zu gewinnen, müssen die einzelnen Abteilungen verstärkt werben, beispielsweise mit Schnuppertraining und Aktionstagen, erklärte Dagner.Der Sportverein sei für alle offen und ein wesentlicher Baustein eines gesunden Gemeinwesens. "Was Ehrenamt im Verein leistet, ist unbezahlbar. Ihr Lohn besteht aus der Vergelt's-Gott-Währung", sagte Dagner. Die Förderung des Ehrenamtes ist und bleibt laut TuS-Vositzenden unverzichtbarer Bestandteil des Sportgeschehens. "Das Ehrenamt bedarf keiner Entlohnung, verdient aber eine besondere Würdigung und Belohnung, denn wir arbeiten alle am gleichen Ziel - nämlich dem Fußball zu dienen und die Existenz unserer Vereine auch in personell schwierigen Zeiten zu sichern."