03.05.2018

TuS Schnaittenbach SpVgg Pirk

(ols) Die Zahl 13 scheint auch für den TuS Schnaittenbach eher eine Glückszahl zu sein, bescherte doch der 13. Sieg in Folge am vergangenen Wochenende gegen den TSV Pleystein eine Art Vorentscheidung in Sachen Meisterschaft in der Kreisklasse Ost. Wobei die 14 dann die endgültige rechnerische Entscheidung bedeuten würde. Trainer Turan Bafra will sich nicht lange mit Zahlen beschäftigen, er und sein Team brennen, um im Heimspiel am Sonntag, 6. Mai (15 Uhr), gegen die Gäste von der SpVgg Pirk, die Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg in die Kreisliga in trockene Tücher zu bringen. Für ihn spielt es auch keine Rolle, ob der Gegner vom Tabellenplatz her eigentlich chancenlos sein dürfte. Schnaittenbach zeigte schon in der abgelaufenen Saison, dass jeder Gegner respektiert und sehr ernst genommen wird. Deshalb ist auch am Sonntag mit einer topmotivierten und entschlossenen Bafra-Elf zu rechnen.Nach dem Schlusspfiff sollen in Schnaittenbach dann die Sektkorken knallen, was sich Trainer und Team auch reichlich verdient hätten. Der komplette Kader steht Trainer Turan Bafra zur Verfügung, Thomas Bösl möchte sein Torkonto noch erhöhen und das Team weiter ohne Punktverlust bleiben. Bei aller Vorfreude, die Saison ist für den TuS Schnaittenbach noch lange nicht zu Ende. Darum heißt es am Sonntag: Erst die Hausaufgaben machen, dann das Vergnügen.