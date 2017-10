Sport Schnaittenbach

19.10.2017

19.10.2017

Landesliga Frauen

Schnaittenbach/Hahnbach- Neutraubling - BSV Bayreuth(db) Am ersten Heimspieltag erwarten die Volleyballerinnen der SG Schnaittenbach/Hahnbach am Samstag, 21. Oktober, ab 14 Uhr in der Doppelsporthalle am Sachsenbau den TSV Neutraubling und BSV 98 Bayreuth. Nach der knappen Auftaktniederlage in Wilting müssen die Spielerinnen des Trainerduos Hubert Beer/Wolfgang Heldmann punkten. Die erste Hürde heißt TSV Neutraubling, der ein neuformiertes Team aufbietet und mit Stephan Englmaier einen neuen Verantwortlichen an der Seitenlinie hat. Mit Sonja Kudela und Moni Marchner führen zwei sehr Erfahrene die junge Truppe aufs Feld. Die Gastgeberinnen können auf der Leistung von Wilting aufbauen und selbstbewusst auflaufen.Ein ganz anderes Kaliber stellt der zweite Gegner dar. Die Bayreuther Truppe hat mit Memmelsdorf und Regenstauf II zum Saisonstart zwei spielstarke Mannschaften in die Knie gezwungen. Die Crew um Nina Baldini kommt als Tabellenführer in die Kaolinstadt und ist nicht mehr zu vergleichen mit dem Team aus der Vorsaison, das nur über die Relegation in der Liga blieb. Da bei der SG bis auf die verletzte Mittelblockerin Kerstin Lorenz alle Spielerinnen einsatzfähig sind und man auf die lautstarke Unterstützung der Fans setzen kann, will man zu Hause erfolgreich spielen.Für die SG spielen: Katrin Burkhardt, Silvia Diel, Anna Fleischmann, Eva Habrich, Veronika Lederer, Anja Lindner, Martina Müller, Lisa Petermeier, Sandra Remy, Sandra Strobl, Sabine Winkler