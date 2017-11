Sport Schnaittenbach

13.11.2017

0 13.11.2017

Die Volleyballerinnen der SG Schnaittenbach/Hahnbach verbuchten beim Auswärtsspiel in Regenstauf wichtige Punkte gegen einen direkten Konkurrenten. Beim 3:1 (22:25, 25:19, 25:21, 25:16) gegen TB/ASV Regenstauf II wusste vor allem der SG-Angriff zu überzeugen. Die im Vorfeld durch Verletzungen (Sabine Winkler, Kerstin Lorenz) arg gehandicapte Truppe um Anna Fleischmann bedurfte es zunächst einer kleinen Anlaufphase im ersten Satz. Trotz einer 15:12 Führung wurde dieser noch mit 22:25 verloren. Zu viele Eigenfehler waren der Grund für den Satzverlust. Dann jedoch kamen die SG-Mädels immer besser ins Spiel. Die Annahme stabilisierte sich und so konnte Zuspielerin Eva Habrich immer öfter ihre blockfreien Angreiferinnen einsetzen. Zusätzlich leisteten sich die Regenstaufer Mädels noch einen Aufstellungsfehler, der zu einem komfortablen 15:8 führte. Dennoch hielten die Gastgeberinnen mit gezielten Aufschlägen und starken Angriffen über Außen durch Jennifer Schneider dagegen. Diese konnten aber mit Hilfe von Sandra, Ringel, die dem Team auf der Mittelblockerposition aushalf, weiter eingedämmt werden. Die Sätze zwei und drei gestalteten sich anfangs zwar eng, in den entscheidenden Phasen hatte aber die SG bei den teils langen Ballwechseln das bessere Ende für sich. In Durchgang vier drohte das Match zu kippen. TB führte 7:2, aber eine überzeugende Aufschlagserie von Sandra Ringel beendete die Regenstaufer Träume von einem Tiebreak. Die zweite Begegnung endete mit einem 3:1 (16, 21, -21, 13) Sieg von TB über die SG Weiden/Vohenstrauß, die ohne Ellen Heimburger antreten musste.

SG Schnaittenbach/Hahnbach: Bäumler, Burkardt, Diel, Fleischmann, Habrich, Lederer, Lindner, Petermeier, Remy, Ringel, Strobel