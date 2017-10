Sport Schnaittenbach

24.10.2017

Der erste Heimspieltag in der Volleyball Landesliga bringt der SG Schnaittenbach-Hahnbach den ersten Saisonsieg gegen den TSV Neutraubling - aber auch eine Vier-Satz-Niederlage gegen die Bayreuther Mädels.

Neutraublings Trainer Stefan Englmaier standen erneut nur sechs Spielerinnen zur Verfügung, trotzdem hatte die SG erheblichen Widerstand zu bewältigen. SG-Trainer Hubert Beer vertraute Sandra Remy als Zuspielerin, jedoch machten es ihr die Mitspielerinnen mit unkonstanten Annahmen öfters schwer, die Angreiferinnen effektvoll einzusetzen.Durchgang eins verlief völlig ausgeglichen, wobei Neutraubling durch viele Fehlangaben große Unterstützung erhielt. Erst im Schlussspurt gelang ein 28:26. Sabine Winkler war hier über Position drei eine regelmäßige Punktesammlerin. Nach 67 Minuten stand der Drei-Satz-Erfolg(26, 20, 18) fest.Das Duell mit den groß gewachsenen BSV-Mädels begann die SG mit zwei Zuspielerinnen und die zahlreichen Fans sorgten für eine großartige Stimmung in der Halle, die sich sofort auf das Team übertrug. Die SG um Anna Fleischmann fegten den BSV förmlich vom Feld (25:12).Nach dem Seitenwechsel sah man jedoch ein anderes Bayreuther Team, das seine körperliche Überlegenheit am Netz immer mehr ausspielte.Die Folge war der Satzausgleich (16:25) - danach lagen die Bayreuther Mädels zumeist in Führung, die SG kämpfte sich immer wieder ran, machte dann immer wieder Eigenfehler (Aufschlag, Angriff, Netz).Zudem verletzte sich Sabine Winkler am rechten Daumen, spielte aber weiter. Selbst eine Umstellung nutzte nichts, der BSV brachte die Partie routiniert zu Ende(18:25, 21:25), nach 88 Minuten stand die 1:3-Niederlage fest. Es gibt noch einige Arbeit für die SG-Trainer Hubert Beer und Wolfgang Heldmann bis zum nächsten Spieltag. SG Schnaittenbach-Hahnbach: Katrin Burkhardt, Silvia Diel, Anna Fleischmann, Eva Habrich, Veronika Lederer, Anja Lindner, Martina Müller, Lisa Petermeier, Sandra Remy, Sandra Strobl, Sabine Winkler