Sport Schnaittenbach

29.06.2017

29.06.2017

Bereits zum 14. Mal in Folge hat die Abteilung Tennis des TuS Schnaittenbach vom Bayerischen Tennis-Verband den Zuschlag zur Ausrichtung der Bayerischen Meisterschaft im Beachtennis erhalten.

Am Wochenende des 22./23. Juli finden sich wieder Spielerinnen und Spieler aus ganz Bayern beim TuS Schnaittenbach ein, um die Landesmeister in den sechs Kategorien Damen, Herren, Mixed am Samstag sowie Damen 40, Herren 40 und Mixed 40 am Sonntag zu küren. Siegerehrung ist am Samstag, 22. Juni, gegen 19.30 Uhr geplant, Sonntag, 23, Juni, gegen 17 Uhr. Als Schirmherren fungieren Landrat Richard Reisinger und Schnaittenbachs Bürgermeister Sepp Reindl.Das Event hat inzwischen Kult-Charakter erlangt, denn die Kombination aus den für Zuschauer sportlich sehr kurzweiligen, oft spektakulären Ballwechseln und dem einmaligen Feeling auf der Vier-Feld-Beachanlage des TuS Schnaittenbach im Herzen der Oberpfalz lockt seit Jahren viele treue Fans und Aktive an, aber auch Sportlerinnen und Sportler, die erstmals ihr Glück am Beach mit einem Tennisschläger versuchen.Teilnahmeberechtigt sind alle, die bei einem Verein des BTV oder des BLSV gemeldet und versichert sind. Anmeldeschluss ist Montag, 17. Juli. Meldungen sind per E-Mail an beachtennis@gmx.de möglich. Weitere Informationen können über das Portal des Bayerischen Tennis-Verbandes, die Homepage des TuS Schnaittenbach ( www.tennis-schnaittenbach.de) oder über den facebook-Account ( www.facebook.com/beachtennis) abgerufen werden.Die Teilnehmerzahl ist auf 120 Personen begrenzt Das Startgeld beträgt 15 Euro und enthält zusätzlich für jeden Teilnehmer am Samstag und Sonntag ein kostenloses Frühstück vor Turnierbeginn.