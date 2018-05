53. Pfingstritt am Montag in Kemnath am Buchberg

Vermischtes Schnaittenbach

18.05.2018

53. Pfingstritt am Montag in Kemnath am Buchberg

Die Haflingerzüchter und Pferdefreunde Kemnath am Buchberg organisieren am Pfingstmontag, 21. Mai, den traditionellen Pfingstritt. Der Ort ist ganz in der Hand von Pferden aller Rassen und Gattungen - vom niedlichen Pony, über rassige Haflinger und Kaltblüter bis zu eleganten Reitpferden. Auch die 53. Auflage ist geprägt vom Reiterzug, Festgottesdienst und Festbetrieb.Ab 8.30 Uhr erfolgt die Aufstellung des Reiterzuges und der Fahnenabordnungen auf dem Kirchplatz mit Standkonzert der Musikkapelle "Buchbergecho" und der "Jagdhornbläser" aus Nabburg". Um 9 Uhr setzt sich der Zug mit den Ehrengästen zur Sebastiani-Kapelle in Bewegung. Die Rittstrecke ist verkürzt, da die keltische Hochstraße von Mertenberg zur Sebastiani-Kapelle durch den Bau der Umgehungsstraße unterbrochen ist. Die neue Strecke führt über den Haselweg zur Kapelle und zum dortigen Festplatz. Um 10 Uhr feiert Pfarrer Josef Irlbacher den Festgottesdienst auf dem Freialtar vor der Sebastiani-Kapelle. Höhepunkt ist die Segnung der Pferde, Reiter und Gespanne. Gegen 11 Uhr startet der Festbetrieb. Für das leibliche Wohl ist mit Speisen sowie Kaffee und Kuchen bestens gesorgt. Auch Ausfahrten mit der Kutsche durch die idyllische Buchberglandschaft werden angeboten. Nur bei schönem Wetter starten die Gastgeber um 15 Uhr die Verlosung bei einem Lospreis von einem Euro.