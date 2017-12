Adventssingen in der Pfarrei St. Vitus Schnaittenbach

26.12.2017

"Zünde dein Licht an!" Unter diesem Motto steht das Adventssingen der Pfarrei Schnaittenbach, das örtliche Musik- und Instrumentalgruppen gestalten. Die Sänger und Musiker sorgen auf sensible Weise für hoffnungsfrohe Stimmung.

Würdevoll mit der Intrade "O Jubel, o Freude" läutete die Ehenbachtaler Blaskapelle unter Leitung von Johannes Pilarski das Konzert in der voll besetzten Vituskirche ein.Pfarrgemeinderatssprecherin Helene Schorner kündigte als Mitwirkende darüber hinaus den Kirchenchor unter Leitung von Andrea Eichenseer und D'Schwalberer an, aber auch die Schnaittenbacher Grundschule mit Orffgruppe, Schulchor (Leitung: Sabine Weiß) und Flötengruppe (Leitung: Dorothea Fuchs). Froh und heiter waren die Beiträge der Kinder, die sich im Nu in die Herzen der Besucher sangen und spielten.Für einen musikalischen Kontrast sorgten D'Schwalberer mit ihren bodenständigen Weisen. Die Sänger wurden von Richard Schwarz auf der Zither begleitet, der für die terminlich verhinderten Blechernen Sait'n einsprang. Mit geistlichen Advents- und Weihnachtsliedern komplettierte der Kirchenchor das abwechslungsreiche Musikprogramm. Helene Schorner und Pfarrer Josef Irlbacher trugen Texten zum Thema Licht vor.