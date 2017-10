Vermischtes Schnaittenbach

25.10.2017

Das Agility-Turnier in Schnaittenbach zeigte einmal mehr: Rasanter Hundesport ist Spaß pur. 140 Mensch-Hund-Teams aus ganz Bayern waren dabei am Start.

Agility ist eine rasante Hundesportart, die ihre Wurzeln in England hat. Bei dem groß angelegten Wettbewerb unter Federführung des Gebrauchshundevereins Schnaittenbach ging es richtig rund. Die Hundebesitzer bewiesen dabei, dass es für sie kein schlechtes Wetter gibt. Teils bei Regen und frischen Temperaturen gingen an jedem der beiden Tage 85 Mensch-Hund- Teams, die aus dem ganzen Freistaat angereist waren, bestens gelaunt an den Start. Und das hatte auch seinen guten Grund. Teams und Zuschauer erwartete während des gesamten Turniers eine Menge Spaß und so mancher Adrenalin-Kick.Das Turnier eröffneten Vorsitzender Mario Zillich vom Gebrauchshundeverein und seine Stellvertreterin Alexandra Weidisch, die sich über den seit Jahren großen Zuspruch für das Turnier bei Hundefreunden aus ganz Bayern freuten. Das Motto lautete "Agility ist Spaß". Der anspruchsvolle Parcours war mit Hindernissen in verschiedene Höhen, Tunnels, Wippen und Slaloms bestückt. Um ihn erfolgreich zu durchlaufen, waren Schnelligkeit und Geschicklichkeit gefragt. Die Strecke verlangte von den Hunden aber auch Intelligenz und Pfiffigkeit, ihre Besitzer benötigten starke Nerven.Bei dem Wettkampf stellte sich schnell heraus, ob Zwei- und Vierbeiner ein perfektes Team bilden. Denn Frauchen und Herrchen durften ihren Hund nur mit Hörzeichen und durch Körpersprache durch den Parcours lotsen. Das sorgte für Nervenkitzel nicht nur bei zwei- und vierbeinigen Teilnehmern, sondern auch bei den Zuschauern.Vor dem Turnier wurde am Morgen der Parcours begangen. Dann erfolgten die Starts in den Klassen A 1 bis A 3 sowie in Jumping 3 und Jumping Open. Sämtliche Hunderassen, aber auch Mischlinge aller Art waren dabei vertreten.Mit Spannung erwarteten alle die Siegerehrung. Der Gastgeber stand oft mit auf dem Treppchen. Am Samstag holte sich Daniela Roll mit Jaycee in A 3 und Ute Surer mit Luna in Jumping 3 jeweils einen 3. Platz. Am Sonntag gab es 3. Plätze für Ute Surer mit Luna in A 3 und im Jumping 3. Heike Zillich mit Lucy holte sich im Jumping Open den 1. Platz, Tamina Hofmann mit Pepper im Jumping Open den 2. Platz sowie Alexandra Weidisch mit Davina in A 1 den 1. Platz.Dickes Lob bekamen die Gastgeber für die ausgezeichnete Organisation. Bestens kamen bei den Gästen aus ganz Bayern auch der gepflegte Platz und die ausgezeichneten Parkmöglichkeiten an.