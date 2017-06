Vermischtes Schnaittenbach

09.06.2017

(ads) Knapp 70 Jahre hing das ausdrucksstarke, geschnitzte Holzkreuz im Kesselhaus des Kaolinwerks Schnaittenbach und sollte den hier beschäftigten Arbeitskräften Schutz bieten. Nach einer aufwendigen Restaurierung wurde das Kruzifix nun an die Pfarrei St. Vitus übergeben.

"Es gibt wohl keinen passenderen und würdigeren Platz für das ehemalige Eduard-Kick-Kreuz als das Vitusheim in Schnaittenbach", stellte Otto Hieber, Geschäftsführer der Amberger Kaolinwerke (AKW) bei der Übergabe des Holzkreuzes an Pfarrer Josef Irlbacher fest. Dieses besondere Schnitzwerk mit der künstlerisch wertvollen Christusfigur ließ laut Hieber der damalige Eigentümer des Kaolinwerks Eduard Kick in Schnaittenbach, Klemens Rasel, um 1950 bei einem namentlich unbekannten Künstler anfertigen. Seither hing es im Kesselhaus hoch über den Köpfen der Mitarbeiter im Werk. Nun wurde das Kruzifix aufwendig restauriert. Vertreter der Amberger Kaolinwerke übergaben es an die Pfarrei St. Vitus in Person von Pfarrer Josef Irlbacher und einer Delegation der Kirchenverwaltung. Das Kreuz ist jetzt im Foyer des Vitusheims zu bestaunen.Groß war die Freude des Geistlichen über die Schenkung. Irlbacher bedankte sich dafür bei Hieber und dem ganzen Unternehmen. "Das Kreuz ist nicht nur künstlerisch sehr wertvoll und stellt eine große Aufwertung des Vitusheim-Foyers dar. Vielleicht ist aber noch wichtiger, dass das Kreuz eine wertvolle Erinnerung an das Kaolinwerk in Schnaittenbach ist", meinte der Pfarrer. Viele erinnerten sich noch an das Kesselhaus mit seinem eindrucksvollen Kruzifix. Es existierten sogar noch Bilder von der an die Einweihungsfeier in den 1950er-Jahren, zu der auch Erzbischof Michael Buchberger nach Schnaittenbach gekommen sei. Irlbacher betonte: "Es ist für die Pfarrei eine Ehre, dem Holzkreuz eine neue Heimat zu geben."