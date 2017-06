Vermischtes Schnaittenbach

Mertenberg. (ads) Als einer der Dorfältesten feierte Alois Götz aus Mertenberg seinen 90. Geburtstag. In die große Gratulantenschar reihten sich auch Bürgermeister Josef Reindl und Pfarrer Josef Irlbacher ein.

Der Jubilar kam in Mertenberg als sechstes Kind der Eheleute Barbara und Lorenz Götz zur Welt. Dort wuchs er auch mit sieben Geschwistern auf der elterlichen Landwirtschaft auf. Zur Schule ging Alois Götz nach Kemnath am Buchberg. Nach dem Abschluss der Volksschule besuchte er noch zwei Jahre die Feiertagsschule, ehe er auf dem elterlichen Hof mitarbeitete. Mit 17 Jahren wurde er noch im November 1944 zum Arbeitsdienst und anschließend zur Wehrmacht einberufen. Im Januar wurde er nach Budweis in Tschechien verlegt, wo er binnen drei Wochen zum Soldaten ausgebildet wurde. Danach ging es für den Gebirgsjäger in das Partisanengebiet nach Kroatien. Nach der Kapitulation Deutschlands ergab sich auch die Einheit von Alois Götz. Was folgte, waren vier Jahre Kriegsgefangenschaft im ehemaligen Jugoslawien - eine Zeit, die geprägt war von Schwerstarbeit, Hunger, Entbehrungen sowie extremer Hitze im Sommer und eisiger Kälte im Winter. Weihnachten 1948 konnte er nach Mertenberg auf das elterliche Anwesen zurückkehren.1958 folgte die Hofübergabe. Ein Jahr später heiratete der Jubilar Elfriede Pongratz aus Gösselsdorf. Aus der Ehe gingen fünf Kinder hervor, elf Enkel gehören heute zur Familie. Nach dem Hausbau 1974 betrieb er die Landwirtschaft im Nebenerwerb weiter. Götz arbeitete in unterschiedlichen Unternehmen noch 20 Jahre bis zum Renteneintritt. 1993 übergab er seinem Sohn Alois den Hof, auf dem er noch bis vor wenigen Jahren mitarbeitete. Geistig fit hält sich Alois Götz durch die tägliche, ausführliche Lektüre der Amberger Zeitung und das Lösen von Sudoku-Rätseln. Gerne macht er auch Spaziergänge durch das Dorf, wo er die Unterhaltung mit den Bewohnern pflegt.Groß war die Schar der Gratulanten an seinem 90. Geburtstag, darunter auch Pfarrgemeinderat Franz Lankes, Abordnungen der Feuerwehr und des Kriegervereins Kemnath sowie der Dorfgemeinschaft Mertenberg. Für eine gelungene Überraschung sorgte das Buchberg-Echo, das dem Jubilar zur Abendstunde ein Ständchen spielte.