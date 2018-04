Appell: Im Schonraum Erlerntes in Verkehrswirklichkeit anwenden

Strahlende Gesichter von 35 Viertklässlern gab es am Dienstagvormittag im Pausenhof der Schnaittenbacher Schule, als Polizeioberkommissar Horst Strehl verkündete: "Ihr habt alle die Radfahrprüfung bestanden!" Rektorin Michaela Bergmann freute sich, zur Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse mit 2. Bürgermeister Uwe Bergmann, dem Leiter der Hirschauer Sparkassenfiliale Dominik Merkel und Hubert Ritz, dem Vorsitzenden der Gebietsverkehrswacht Hirschau-Schnaittenbach drei Ehrengäste begrüßen zu können, denen die Sicherheit der Schulkinder im Straßenverkehr ein echtes Anliegen ist. Die Schulleiterin zeigte sich zufrieden mit den Prüfungsergebnissen. Die Grundlage dafür hätten die Klassenleiterinnen Sandra Schmidl und Gabi Schindler im theoretischen Unterricht und die beiden Verkehrserzieher der Polizei, Horst Strehl und Harald Heselmann, bei der praktischen Ausbildung gelegt. Alle hätten beste Arbeit geleistet. Die Prüflinge ermahnte sie, das im Erlernte in der Verkehrsrealität anzuwenden. Dazu riet auch Bürgermeister Uwe Bergmann. Er verband dies mit dem Hinweis auf die gefährliche Verkehrssituation an der Bundesstraße 14. Seit Jahren weise er auf die Notwendigkeit eines Geh- und Radweges entlang der vielbefahrenen Straße hin. Zum Glück seien 2017 erneut keine Schulwegunfälle zu verzeichnen gewesen. Bild: u